Top team da mezza Europa per il torneo Nico nel Cuore

È stata presentata oggi, mercoledì 16 settembre nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la 20ª edizione del Torneo internazionale Pulcini ‘Nico nel Cuore’, in programma sabato 19 e domenica 20 settembre, agli impianti sportivi di via dei Cedri a Montorio.

Sono intervenuti il presidente della Provincia, Flavio Pasini e, per il Montorio FC, società organizzatrice del torneo, il vicepresidente Federico Biasia e il direttore della logistica Luca Meneghini. Erano, inoltre, presenti il presidente dell’associazione ‘Nico nel Cuore’, Andrea Toffali e Virginia Meneghini, volontaria del comitato organizzatore.

Il torneo, dedicato alla memoria di Nicola Invento, è riservato ai giocatori delle categorie Pulcini per le annate 2016 (società dilettantistiche) e 2017 (club professionistici).

Quattordici le squadre partecipanti, divise in due gironi. Tra sabato sera e domenica mattina sono previste le qualificazioni e, il pomeriggio della domenica dalle 17 in poi, le finali. Tra i team scaligeri, nazionali e internazionali iscritti al torneo, figurano accanto al Montorio, padrone di casa: Atlético de Madrid, Chelsea, Benfica, Milan, Juventus, Inter, Atalanta, Helsinki, Real Madrid, Manchester United (novità di quest’anno), Hellas Verona e Virtus Verona.

Il via ufficiale alla manifestazione verrà dato sabato mattina nella sala polifunzionale ‘Papa Giovanni Paolo II’, seguito da un pranzo conviviale al Platys Center. L’ingresso sarà gratuito e sarà possibile partecipare alle tante iniziative collaterali previste per l’evento, una su tutte l’asta delle maglie autografate dai campioni.

Come nelle precedenti edizioni, l’intero ricavato del torneo sarà devoluto in beneficenza a favore di ‘Operazione Mato Grosso’, a sostegno delle popolazioni peruviane e dell’associazione montoriese ‘L’Idea del Mamo’, che si occupa di sensibilizzare alla donazione di midollo osseo.

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