Polizia Locale: controlli antidroga in centro con un arresto e sequestri

Gli agenti del reparto territoriale della Polizia locale, unitamente alle tre unità cinofile, hanno effettuato nelle ultime 48 ore una serie di controlli straordinari in pieno centro storico, volti a contrastare il microspaccio di sostanze stupefacenti, incrementato con la riapertura delle scuole, dati i giovani acquirenti individuati dagli agenti.

I controlli sono scattati in zona Pradaval dove sono stati recuperati quasi un etto di hashish e un bilancino pronto per confezionare le dosi da vendere alle fermate dei bus, il tutto nascosto nelle aiuole. Martedì mattina invece sotto il ponte di Castelvecchio è stato bloccato un cittadino, 20enne, conosciuto dalle forze dell’ordine, con 24 dosi di hashish pronte per essere vendute nella zona delle Regaste di San Zeno, luogo dove le unità cinofile hanno individuato altri nascondigli degli spacciatori. Arrestato per possesso di sostanze stupefacenti finalizzato alla vendita è stato condotto presso il comando di via del Pontiere per la direttissima di mercoledì mattina.

Sono state identificate complessivamente 124 persone, controllati 271 veicoli, sanzionati 11 individui per bivacchi e ubriachezza molesta. Le sanzioni al codice della strada sono state 101, tra cui 11 a monopattinisti, privi di casco, assicurazione e targhino.