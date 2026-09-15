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    Polizia Locale: arrestata donna colpita da mandato di cattura per diversi reati

    Polizia Locale 1 Min Read

    Sanzionati inoltre 27 soggetti dediti all’accattonaggio, lavavetri e persone che bivaccavano negli androni dei condomini

    La polizia locale di Verona ha proceduto nel pomeriggio di lunedì all’arresto di una donna, 35enne, priva di documenti, trovata in via Case Ferrovieri. Dopo l’accompagnamento al comando di via del Pontiere e ai riscontri sulla reale identità – risultavano infatti quattro alias – è emerso che la stessa era colpita da un provvedimento del Tribunale di Venezia di custodia cautelare in carcere, per una lunga serie di reati e per non aver rispettato il divieto di dimora in provincia di Verona. Indebito utilizzo, falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, rapina impropria sono gli ultimi reati commessi dalla donna, che è stata tradotta nel carcere di Montorio in serata dagli agenti del reparto territoriale.

    Nell’ultima settimana sono stati sanzionati 27 soggetti dediti all’accattonaggio, a svolgere le funzioni di lavavetri ai semafori, a bivaccare in varie parti della città, con persone che occupano androni di accesso a condomini, e in varie aree del centro storico. 

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