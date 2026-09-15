Festa dello Sport e delle associazioni. Sabato 19 settembre la circoscrizione 2^ celebra la Settimana Europea dello Sport

Oltre 45 realtà del territorio al Centro Polisportivo Avesani per un pomeriggio di esibizioni, laboratori e prevenzione. Grande attenzione alla sostenibilità con la nuova ciclabile di via Santini, il Bike Park, la promo Verona Bike, lo stand AMT3 sulla Filovia, la presenza di AGEC, l’erogatore d’acqua di Acque Veronesi e il supporto operativo di AMIA.

La Circoscrizione 2^ si appresta a vivere da protagonista la Settimana Europea dello Sport (European Week of Sport), la campagna promossa dalla Commissione Europea per incentivare la pratica motoria, gli stili di vita sani e il benessere psicofisico della cittadinanza.

L’appuntamento clou della stagione è fissato per sabato 19 settembre, dalle 15 alle 18.30, al rinnovato Centro Polisportivo Avesani in via Santini 72.

“La Festa dello Sport e le iniziative sul movimento in Seconda Circoscrizione rappresentano pienamente la visione di Città Sana dell’OMS: promuovere la salute significa anche creare le condizioni perché ogni persona possa muoversi, stare bene e vivere pienamente la propria comunità – sottolinea Annamaria Molino, consigliera comunale delegata per la Rete Italiana Città Sane OMS –.Promuovere la pratica sportiva significa quindi costruire una comunità più sana, attiva e inclusiva, in cui il benessere delle persone sia una responsabilità condivisa”.

“Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare numerosa sabato 19 settembre, venendo in bici o a piedi grazie alla nuova ciclopedonale di via Santini, al Bike Park e allo sconto Verona Bike -aggiunge Federico Centomo, Coordinatore della Commissione Sport della Circoscrizione 2^ -. Grazie alla presenza di AMT3 per la Filovia, delle farmacie AGEC, di Acque Veronesi per la sensibilizzazione ambientale e al supporto operativo che AMIA ci assicura come ogni anno, questa giornata si conferma un momento completo che unisce sport, salute, sostenibilità e cura del territorio”.

Sport, salute e comunità: un pomeriggio per tutte le età

L’iniziativa, realizzata in stretto coordinamento con la Rete Italiana Città Sane – OMS e con il supporto di UISP Verona, vedrà la partecipazione di oltre 45 associazioni sportive e del terzo settore.

Attività e dimostrazioni: Bambini, giovani e adulti potranno scoprire e provare sul campo numerose discipline, assistendo a esibizioni dal vivo e partecipando a laboratori dedicati.

Passaporto dello Sportivo: A tutti i partecipanti verrà consegnata una card tematica su cui raccogliere i timbri delle attività provate. Chi completerà almeno 8 discipline riceverà in omaggio la medaglia ufficiale della manifestazione.

Prevenzione e Salute con AGEC: Sarà presente la Rete di Farmacie AGEC, a disposizione dei cittadini con informazioni sui servizi territoriali, la prevenzione e la promozione di stili di vita sani.

Acqua pubblica e sostenibilità con Acque Veronesi: Per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza delle risorse idriche e sulla riduzione della plastica monouso, Acque Veronesi allestirà un erogatore d’acqua potabile a disposizione di tutti i partecipanti per dissetarsi durante le attività sportive.

Mobilità sostenibile, ambiente e futuro: ciclabile, Bike Park, Verona Bike, AMT3 e AMIA

In concomitanza con la Settimana Europea della Mobilità, l’evento promuove la sostenibilità ambientale e la vivibilità urbana a 360 gradi:

AMT3 e il punto sulla Filovia: Spazio informativo gestito da AMT3, presente per dialogare con i cittadini, illustrare gli sviluppi della nuova Filovia e le prospettive della mobilità urbana.

Infrastrutture e Bike Park: Invito ad arrivare a piedi, con i mezzi pubblici o in bicicletta sfruttando la nuova pista ciclopedonale di Via Santini e il Bike Park allestito all’interno del Centro Avesani.

Promozione Verona Bike (19-20 settembre):Sconto del 50% sull’abbonamento giornaliero utilizzando il codice promozionale FDS26.

Supporto operativo AMIA: Si ringrazia AMIA per il prezioso e consueto supporto operativo fornito alla manifestazione, fondamentale per la logistica e per garantire la pulizia e il decoro degli spazi prima, durante e dopo l’evento.