Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    martedì 15 Settembre
    Demo

    Via del Lanciere. Insidiosa coesistenza tra corsia per veicoli e pista ciclabile

    L'Altra Verona... 2 Mins Read

       «Che cos’è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d’esecuzione». Si tratta della battuta proferita da Giorgio Perozzi, interpretato da Philippe Noiret, nel film “Amici miei” (regia di Mario Monicelli, 1975).

       L’arcinota freddura calza a pennello con la decisione viabilistica d’inserire una pista ciclabile (con tanto d’opportuna segnaletica stradale orizzontale) occupando il lato destro della corsia di marcia in via del Lanciere (arteria di circolazione e di sosta che costeggia il complesso del Tribunale Civile e Penale di Verona), dall’incrocio tra le vie Santissima Trinità, Don Gaspare Bertoni e dello Zappatore verso circonvallazione Raggio di Sole.

       In pratica, un autoveicolo in movimento viaggia anche nello spazio riservato a biciclette e monopattini (e viceversa). Vetture e due ruote, infatti, non possono circolare contemporaneamente fianco a fianco, ciascun mezzo nel suo tratto, per mancanza dell’ovvia estensione necessaria.

       Certo. Secondo il Codice della strada (art. 3) e le regole di coesistenza, è prevista la promiscuità, cioè una corsia ciclabile impegnabile per brevi tragitti anche dagli altri autoveicoli, se le dimensioni della carreggiata non permettono l’uso esclusivo e separato alle biciclette, delimitandone la lunghezza, nel caso specifico, da strisce bianche discontinue (come in via del Lanciere). 

       Molti utenti, però, hanno sottolineato la pericolosità dell’assetto viario-bis, in quanto potrebbe causare impatti di auto con bici e monopattini o, per tentare d’evitarli magari in extremis mentre corrono a fianco, costringere a superamenti della linea continua di mezzeria, rischiando uno scontro frontale con vetture provenienti dalla direzione opposta.

       L’oltrepassare la striscia continua di mezzeria, tra l’altro, comporta una contravvenzione con sanzione amministrativa (stando all’art. 146 del Codice della Strada, per violazione della segnaletica orizzontale) oltre alla decurtazione di 2 punti dalla patente. Con eventuali aggravanti se contestate norme aggiuntive (tipo l’art. 148 sul sorpasso pericoloso o l’art. 143 sulla circolazione contromano)…

       Rimane però la domanda sibillina: era proprio necessario, questione di vita o di morte, inserire quella propaggine bivalente in quell’ambito della circolazione cittadina particolarmente trafficato?

    di Claudio Beccalossi

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    Testata Indipendente

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy