Euro 5 diesel, via libera alla sospensione del blocco. Presidente Stefani: “Promessa mantenuta. Non lasciamo a piedi nessuno”

Venezia, 15 settembre 2026

“Lo abbiamo detto fin dal primo giorno: la tutela dell’ambiente è una priorità, ma la transizione ecologica non può essere pagata dai cittadini. Non possiamo imporre un nuovo costo a chi magari utilizza l’auto ogni giorno per andare al lavoro, accompagnare i figli, assistere un familiare o mandare avanti la propria attività. La sostenibilità deve essere anche economica e sociale”.

Così il presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani commenta il via libera votato oggi dal Consiglio regionale alla sospensione del blocco delle auto diesel Euro 5 previsto dal 1° ottobre.

“Dal 1° ottobre le auto diesel Euro 5 potranno continuare a circolare anche nelle grandi città. Ringrazio il Consiglio regionale per aver dato il suo ok a una scelta di buonsenso, che abbiamo sostenuto fin dall’inizio per tutelare famiglie, lavoratori e imprese. In Veneto sono centinaia di migliaia le persone che utilizzano un veicolo Euro 5 e non possiamo pensare che la risposta sia semplicemente dire loro di cambiare automobile”, dichiara il presidente.

“Oggi il Veneto sceglie una strada diversa: non rinunciamo all’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria, ma lo facciamo attraverso misure concrete ed efficaci, che accompagnino la sospensione del blocco. Tra queste lo smart working nel pubblico impiego, che può contribuire a ridurre gli spostamenti e quindi le emissioni, insieme alle altre misure che la Regione metterà in campo”.

“Non siamo contro la transizione ecologica, siamo contro una transizione ideologica che scarica i costi sulle famiglie. Il Veneto vuole difendere l’ambiente senza penalizzare chi lavora e senza mettere in difficoltà chi non ha la possibilità di acquistare un’auto nuova. Oggi – conclude Stefani – il Veneto dimostra che si può governare con concretezza, ascoltando le esigenze reali delle persone. Avevamo detto che non avremmo lasciato a piedi i veneti e abbiamo mantenuto la promessa”.