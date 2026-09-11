“Vecchio a chi?” alla Mostra del Cinema: il Veneto racconta la longevità in salute nello Spazio Regione Veneto. Gerosa e Ruzza: “La longevità è anche una questione di comunità, di spazi, di relazioni. Il Veneto sta lavorando su tutti questi fronti insieme”

Venezia, 11 settembre 2026

L’assessore regionale ai Lavori Pubblici Diego Ruzza e l’assessore regionale alla Sanità Gino Gerosa hanno partecipato ieri, nello Spazio della Regione del Veneto all’Hotel Excelsior del Lido, alla presentazione del docufilm “Vecchio a chi? La cura della longevità in salute”, prodotto da The Skill Group e firmato da Lorenzo Munegato e Alberto Pezzella.

Realizzato con FASI (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa, presieduto da Daniele Damele) e con Sport e Salute (guidata da Marco Mezzaroma), il cortometraggio racconta la longevità attraverso quattro pilastri: salute fisica, salute psicologica, attività sportiva e alimentazione. Tra i protagonisti, l’ex campionessa olimpica Manuela Di Centa, il pallavolista trevigiano Andrea Lucchetta e Venanzio Ortis. Il Veneto è al centro del racconto: dalla ricerca sui cibi epigenetici del laboratorio Bio Aging Gisva dell’Università di Padova, al progetto Barca xe Casa delle sorelle Rogliani che porta il remo e la ginnastica dolce nelle Rsa veneziane, fino alla Fondazione Tutti Contiamo di Alessio Reolon, che fa incontrare il volontariato dei bambini e l’esperienza degli anziani.

“Le infrastrutture sportive sono anche luoghi dove le comunità si incontrano, dove si costruisce socialità, dove le persone restano attive e in relazione”, ha dichiarato l’assessore Diego Ruzza. “Questo docufilm lo racconta bene. La Regione del Veneto investe con convinzione in questo ambito: abbiamo messo a terra un piano di quasi 14 milioni di euro che metteremo a disposizione di enti locali e associazioni sportive per realizzare o riqualificare impianti all’avanguardia, moderni, sicuri e soprattutto accessibili a tutti. L’obiettivo è permettere al maggior numero possibile di persone, di ogni età, di praticare attività motoria e sportiva. Sarà un lavoro condotto in stretta sinergia con i Comuni, le realtà sportive e il mondo del volontariato, perché vogliamo conoscere le esigenze specifiche dei territori e orientare gli investimenti in modo concreto ed efficace”. sapendo che gli spazi pubblici di qualità sono un fattore determinante per il benessere delle persone a ogni età, e in particolare nella terza età”,

“Il National Geographic ha messo in copertina la domanda ‘Giovani per sempre?’. Non è più fantascienza: la medicina, la ricerca e la tecnologia stanno spostando i confini di ciò che è possibile. Tra il 1990 e il 2024 la speranza di vita è cresciuta di circa otto anni per gli uomini e sei e mezzo per le donne. Ma vivere a lungo non basta: bisogna vivere bene. Per questo stiamo lavorando a nuove strategie e a una reingegnerizzazione del sistema. In questo quadro, la prevenzione svolge un ruolo fondamentale. Formazione e informazione sono quindi essenziali. Nelle Case della comunità abbiamo sviluppato la “Stanza del cittadino consapevole”, uno spazio dedicato a educare le persone a corretti stili di vita, alla riduzione dei fattori di rischio e all’importanza di sottoporsi agli screening oncologici e cardiovascolari”, ha aggiunto l’assessore Gino Gerosa.

Alla proiezione è seguito un dibattito moderato da Lorenzo Munegato, con la partecipazione, tra gli altri, dell’assessore del Comune di Venezia Alessandro Scarpa in rappresentanza del sindaco Simone Venturini, del presidente FASI Daniele Damele e del CEO di The Skill Group Andrea Camaiora, alla guida di un’iniziativa che giunge quest’anno alla sesta edizione consecutiva alla Mostra del Cinema.