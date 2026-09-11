Morta Emma Bonino. Il Cordoglio del Presidente della Regione Veneto Stefani

Venezia, 11 settembre 2026

“Emma Bonino ha attraversato decenni della vita politica e istituzionale italiana, ritagliandosi un posto nella storia della Repubblica, al di là della condivisione o meno delle sue idee e delle sue battaglie. È stata una figura di grande personalità e determinazione, capace di lasciare un segno profondo nella vita pubblica del nostro Paese. Ai suoi familiari, a quanti le hanno voluto bene e l’hanno apprezzata e al suo partito rivolgo le mie più sincere condoglianze”.

Così il Presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Emma Bonino.

“Nel breve periodo in cui ha ricoperto il delicato incarico di Ministro degli Esteri – prosegue Stefani – ha dimostrato grande lucidità e competenza, affrontando con pacatezza e disponibilità al dialogo le responsabilità di un dicastero centrale per la politica estera e per il ruolo dell’Italia nel contesto internazionale”.

“Non si può, inoltre, non riconoscere a Emma Bonino – conclude Stefani – il suo impegno in difesa della libertà e della democrazia, valori fondamentali sui quali si fonda la convivenza civile, pur nella legittima diversità delle opinioni”.