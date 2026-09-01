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    giovedì 3 Settembre
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    Polizia Locale: grave incidente in tangenziale Sud

    Polizia Locale 1 Min Read

    Uno schianto violento tra sette mezzi, tre autocarri e quattro autovetture, è avvenuto poco dopo le 11 in tangenziale Sud, all’altezza dell’uscita dell’Alpo. I mezzi di soccorso sono stati immediatamente allertati e il traffico è stato bloccato per due ore.

    SUEM 118, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e ausiliari dell’autostrada Brescia-Padova hanno lavorato per portare soccorso e gestire il maxi-tamponamento, sulle cui cause sta indagando il Nucleo Infortunistica Stradale. E’ risultata gravemente ferita una 22enne alla guida di una Opel Corsa, finita sotto un autocarro e trasferita al Polo Confortini. Sotto la lente d’ingrandimento degli specialisti del Servizio Controllo Autotrasporto sono finiti i sistemi tecnologici che registrano i tempi di guida e di riposo dei conducenti dei mezzi pesanti; tutti gli autisti delle auto e dei camion sono stati sottoposti ad alcoltest, risultati negativi.

    La tangenziale è stata completamente riaperta alle 13.30. 

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