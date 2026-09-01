Avvio dell’anno educativo e scolastico del Comune. Fino al 4 settembre alla Gran Guardia la mostra ‘Dove mondi e linguaggi, nell’incontro, trasformano la realta’ e generano universi educativi’

E’ in programma fino al 4 settembre, alla Gran Guardia, la mostra pedagogica realizzata dai Servizi Zerosei del Comune di Verona nell’ambito del Festival dell’Educazione 2026.

Un percorso espositivo affascinante, composto dalle foto divenute istantanee degli sguardi che le educatrici e le insegnanti hanno dedicato al tema ‘Creare Contesti Inclusivi’ sul quale i servizi hanno iniziato a lavorare dall’anno educativo/scolastico 24 – 25.

La mostra si articola in un percorso composto da sezioni tematiche diverse, ciascuna dedicata ad un ambito significativo della progettazione educativa nei servizi 0-6: I Poli per l’Infanzia; Pratiche di comunità; Città, cultura e territorio; Voci e mondi in dialogo; Crescere in natura; Essere, conoscere e partecipare; I linguaggi dell’esperienza.

Ogni sezione raccoglie esperienze, riflessioni pratiche che raccontano differenti prospettive dell’educare, mettendo in luce il valore di contesti inclusivi, partecipativi e capaci di accogliere la pluralità delle esperienze di bambine, bambini e comunità.

“A partire dal 2024 – spiega l’assessora alle Politiche educative Elisa La Paglia –, i servizi hanno infatti intrapreso un percorso di documentazione pedagogica collettiva, che nel corso degli anni ha assunto forme diverse: nel 2024 la mostra e pubblicazione “Generare Comunità Educanti”;

nel 2025 il video e pubblicazione “Abitare sguardi Plurimi”.

Il percorso prosegue quest’anno con la realizzazione di una mostra, che si inserisce in continuità con le esperienze precedenti, valorizzando il lavoro educativo svolto e promuovendo riflessione condivisa sulle pratiche pedagogiche”.

Destinatarie del progetto le Comunità Educanti tutte: famiglie, professioniste e professionisti del mondo dell’infanzia 0-6 della Città di Verona.

Attraverso osservazioni, confronti e riflessioni condivise, si promuovono pensieri capaci di rigenerare l’agire educativo quotidiano, nella consapevolezza che creare contesti inclusivi rappresenta una condizione fondamentale per riconoscere e promuovere i diritti di tutte le bambine e di tutti i bambini.

La mostra si è tenuta a margine dell’incontro di avvio dell’anno educativo e scolastico 2026-2027 intitolato ‘Dall’io al noi. Esplorazioni negli universi artistici e tecnologici’ a cui hanno preso parte l’assessora La Paglia e la dirigente Servizi Zerosei Paola Zanchetta.