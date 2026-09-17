Protezione Civile, squadre da tutta Italia nel Mincio: Borghetto diventa la “palestra” nazionale della sicurezza fluviale

Valeggio sul Mincio, 17 settembre 2026

Alluvioni, bombe d’acqua, fiumi che esondano in poche ore. Per affrontare le emergenze che negli ultimi anni hanno colpito duramente il Paese serve una preparazione specifica, e serve saper lavorare insieme. Con questo obiettivo, sabato 19 e domenica 20 settembre 2026, dalle 9 alle 18, Borghetto sul Mincio ospita l’ottava edizione del Meeting SAF Rescue Wild Water Valeggio.

Squadre di Protezione Civile da diverse regioni italiane si ritroveranno nell’area adiacente al ponte di legno per due giornate di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico direttamente nel fiume.

L’evento è organizzato dal Gruppo comunale di Protezione Civile di Valeggio sul Mincio in stretta collaborazione con il Centro Formazione Nazionale Rescue Wild Water di Onda Selvaggia (VI). Dal 2018 il meeting è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento regionale e nazionale per la specializzazione in ambiente acquatico fluviale.

«Questo meeting è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità – dichiara il sindaco di Valeggio sul Mincio Alessandro Gardoni –. Vedere squadre da tutta Italia scegliere Valeggio per addestrarsi conferma la qualità del lavoro dei nostri volontari. Dimostra anche quanto sia stato giusto investire, in questi anni, nella formazione e nella prevenzione. La sicurezza dei cittadini si costruisce prima dell’emergenza, con preparazione e capacità di fare rete. Ringrazio i volontari del nostro gruppo, che ogni giorno mettono tempo e competenze al servizio del territorio. Invito tutti a Borghetto a vederli all’opera».

Nato nel 2010 per volontà dell’amministrazione comunale, il gruppo valeggiano conta due squadre specialistiche. Il Nucleo Bonifica Ambientale interviene con motoseghe e motopompe in caso di maltempo, alberi caduti e allagamenti. La Squadra SAF è attiva dal 2011 ed è una realtà rara nel panorama della Protezione Civile, con un’alta competenza nelle emergenze legate ai corsi d’acqua e alle zone alluvionate.

«Siamo davvero orgogliosi di presentare l’ottava edizione in un borgo meraviglioso come Borghetto – afferma Federico Adami, coordinatore della Protezione Civile di Valeggio sul Mincio e responsabile della Squadra SAF –. Tra le colonie elioterapiche e la nostra palestra naturale sul Mincio, questa location offre mille vantaggi per la nostra specialistica. Quest’anno le adesioni sono cresciute ancora, con squadre dal Veneto, dalla Lombardia, dall’Emilia-Romagna, dalla Toscana e dal Lazio. Viste le drammatiche emergenze degli ultimi tempi, affinare questa specializzazione è sempre più vitale. Addestrarsi insieme ci permette di creare un linguaggio comune e interventi coordinati, rapidi e sicuri. Invitiamo cittadini, autorità e volontari interessati a questa specializzazione: ci troveranno in fiume, e saremo felici di mostrare sul campo il nostro lavoro».