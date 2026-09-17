Veneto, E. Stefani (Lega): via il bollo auto e moto, oltre 1,9 milioni i veneti coinvolti

Roma, 17 set.

“In Veneto l’abolizione del bollo voluta fortemente dalla Lega e da Matteo Salvini interessa una platea vastissima: sono 1.924.897 le persone fisiche che possiedono almeno un veicolo rientrante nella misura. In Regione sono 2.507.023 i veicoli circolanti interessati, tra auto e moto fino a 80 kW. La cancellazione del bollo è un traguardo senza precedenti che ha il marchio della Lega e di Matteo Salvini. Coinvolge una platea enorme, milioni di mezzi tra auto e moto, e si traduce in un vantaggio tangibile per i bilanci delle famiglie italiane. Un altro impegno mantenuto: alleggerire il carico fiscale e dire basta alle strette ideologiche contro i motori. A partire dal 2027, il provvedimento introduce l’esenzione dal bollo per il primo veicolo, senza alcun vincolo legato all’Isee. Un intervento che in Veneto dà un aiuto concreto alle migliaia di cittadini che ogni giorno utilizzano auto e moto per lavoro, per la famiglia e per gli spostamenti sul territorio”.

Così la senatrice della Lega Erika Stefani, responsabile Intergruppo Mobilità Motociclistica, commentando i dati diffusi dal MIT sull’impatto territoriale del provvedimento.