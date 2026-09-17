Straverona Charity Program 2026. Donati 15.000 euro per il progetto “Adozione di prossimità”

Quindicimila euro per sostenere nove realtà del territorio veronese impegnate ogni giorno nel sociale. È questo il risultato del Charity Program 2026 di Straverona, che anche quest’anno ha scelto di trasformare la partecipazione alla manifestazione in un’occasione concreta di solidarietà. Giunto alla sua 43^ edizione, Straverona ha confermato ancora una volta il proprio legame con la città e con la sua comunità, portando sulle strade di Verona migliaia di persone e affiancando all’aspetto sportivo un impegno sempre più strutturato sul fronte sociale.

Per il 2026, Straverona ha scelto di sostenere nuovamente “Adozione di Prossimità”, il progetto promosso da BCC Valpolicella Benaco per supportare in maniera continuativa organizzazioni e associazioni che operano a favore delle persone più fragili e delle famiglie in difficoltà. Una scelta che mette al centro il concetto di prossimità e valorizza una rete di realtà diverse tra loro, ma accomunate dalla presenza quotidiana sul territorio.

La somma di 15.000 euro sarà destinata alle nove associazioni coinvolte nel progetto, grazie anche alla partecipazione dei cittadini e dei podisti alla 43ª Straverona. Il sostegno non si limita quindi alla singola giornata della manifestazione, ma contribuisce a dare continuità a progetti e servizi che durante tutto l’anno rispondono a bisogni concreti della comunità.

La consegna della donazione si è svolta questa mattina nella Sala Arazzi del Comune di Verona, in occasione della conferenza stampa dedicata al consuntivo del Charity Program. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti di Associazione Straverona, BCC Valpolicella Benaco e le realtà beneficiarie dell’iniziativa. Con loro l’assessora alle Politiche sociali e abitative, Terzo settore e Ambito Territoriale sociale, Luisa Ceni.

“Un grande risultato per una manifestazione molto importante del nostro territorio – precisa l’assessora Luisa Ceni –. Si corre un giorno perché tanti possano farlo tutto l’anno, grazie alle risorse raccolte. Mi viene da lanciare questo piccolo slogan in questa occasione, per incentivare quanto più possibile non solo la partecipazione ma la propensione al dono verso chi è più nel bisogno. La raccolta fondi importantissima che viene fatta in occasione della Straverona, infatti, permette a tante associazioni del nostro territorio e anche della provincia di Verona di lavorare durante l’anno in favore dei più fragili”.

“Anche quest’anno abbiamo rinnovato l’impegno di Straverona con il Charity Program, sostenendo il progetto “Adozione di Prossimità” promosso da BCC Valpolicella Benaco a favore di realtà sociali del nostro territorio. La 43ª Straverona è stata un grande successo e, grazie alla straordinaria partecipazione alla manifestazione, siamo riusciti a portare la nostra donazione a 15.000 euro, un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi. Ringrazio i soci e gli atleti di Straverona A.S.D., il Comune di Verona per la collaborazione e la disponibilità, la Polizia Locale per il prezioso supporto logistico lungo i percorsi e gli oltre 350 volontari e gruppi sportivi che hanno contribuito, con il loro impegno, alla riuscita dell’evento, così come le numerose aziende sponsor. È anche grazie a questa grande squadra che Straverona riesce ogni anno a restituire qualcosa alla propria comunità” dichiara il presidente di Associazione Straverona, Alfredo Santagata.

“Siamo orgogliosi di aver collaborato con Straverona per il secondo anno consecutivo e siamo onorati che abbia scelto come Charity Program 2026 il nostro progetto “Adozione di Prossimità”, nato dalla nostra Banca e rivolta a tutti coloro che vogliono essere vicini alle realtà sociali locali e che vogliono dare il loro contributo alle attività di volontariato proposte dalla Banca stessa, che seleziona enti e associazioni che necessitano di contributi stabili, attraverso donazioni singole o ricorrenti. Questa collaborazione ha consentito alle associazioni coinvolte di continuare i loro progetti e le loro iniziative e questo è davvero importante” aggiunge Matteo Piancastelli, Vice Presidente di BCC Valpolicella Benaco.

Sono nove i progetti e le associazioni che beneficeranno del Charity Program 2026:

Cohousing “Casa nostra” (Sant’Anna d’Alfaedo) – Un’iniziativa di Gessica Lavarini e Nadia Vallenari, due ragazze con disabilità che desiderano una vita autonoma all’interno della loro comunità, senza essere inserite in istituti.

Cuore della Stella Onlus (Negrar) – Un progetto che accompagna le persone con disabilità nel loro percorso di crescita e autonomia.

Centro Diurno “Villa Dora” (Garda) – Struttura dedicata all’età adulta che offre attività educative, riabilitative, assistenziali e di inclusione territoriale.

“Ri-Generazioni” dei Centri Giovanili Don Mazzi (Verona) – Un percorso di formazione socio-educativa e tecnica per giovani selezionati in collaborazione con i Servizi Sociali e le scuole.

“Una casa per D-Hub” di D-Hub Atelier (Verona) – Un progetto volto a contrastare l’emarginazione sociale attraverso l’inserimento lavorativo e l’animazione di comunità.

“Città in fiore” di Oltre il confine ODV (Caprino) – Un’iniziativa che offre alloggio a persone in difficoltà attraverso una rete di appartamenti solidali.

Caritauri ODV (Castelnuovo del Garda) – Un’associazione che fornisce supporto economico alle famiglie in difficoltà, coprendo spese essenziali come utenze domestiche.

Volare Alto ODV (Verona) – Un’organizzazione di volontariato impegnata in progetti di inclusione sociale per persone con disabilità e fragilità.

Sé Smart Education (Verona) – Un servizio di sostegno psicologico per adolescenti, attivo presso la comunità diurna “Futura” e il consultorio privato “Negozio di ascolto”.

Con questa iniziativa, Straverona consolida un percorso che negli ultimi anni ha portato la manifestazione a rafforzare il proprio ruolo di evento sportivo ma anche occasione di partecipazione e responsabilità verso il territorio. La corsa diventa così il punto di partenza per costruire relazioni e sostenere chi, quotidianamente, lavora per rendere la comunità più inclusiva e attenta ai bisogni delle persone.

Straverona, organizzata da Associazione Straverona A.S.D. in co-organizzazione con il Comune di Verona e con il patrocinio della Regione Veneto, Provincia di Verona e dell’Università degli Studi di Verona, è resa possibile ogni anno dalle numerose aziende che dimostrano di sostenere concretamente le attività che valorizzano il territorio e i cittadini veronesi.