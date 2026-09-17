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    Ceuta; Tosi (FI): “Parlamento europeo a sostegno del governo italiano: difesa dei confini e linea dura contro l’immigrazione clandestina. Censurato l’operato di Sanchez”

    Politica Europa 1 Min Read

    Strasburgo 17 settembre 2026

    “Il Parlamento europeo, con tutto il centro destra unito, ha sostenuto la linea dura del Governo italiano e di Forza Italia contro l’immigrazione clandestina e per la difesa e la sicurezza dei confini. E ha bocciato sonoramente le politiche di regolarizzazione di massa del premier socialista spagnolo Sanchez, appoggiate in Italia anche dalla sinistra e dal Movimento 5 Stelle”, dichiara soddisfatto l’europarlamentare di Forza Italia (Ppe) Flavio Tosi, a seguito del voto odierno del Parlamento europeo su Ceuta. Bocciati anche tutti gli emendamenti della sinistra contrari alla decisione dell’Italia di reintrodurre i controlli alle frontiere interne con la Spagna.

    Tosi dice: “E’ Sanchez ad aver generato la crisi di Ceuta, perché se tu premier spagnolo regolarizzi tutti i clandestini, poi ovvio che questi arrivano in massa. Dunque, è importante che il Parlamento europeo abbia preso una posizione netta a favore della linea italiana di sospensione di Schengen verso la Spagna e abbia accolto invece l’emendamento che di fatto censura l’operato di Sanchez”. 

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