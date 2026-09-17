Minacce a Valditara. Solidarietà e vicinanza del presidente Stefani

Venezia, 17 settembre 2026

«Esprimo la mia piena vicinanza e solidarietà al ministro Giuseppe Valditara per il grave atto intimidatorio che ha subito. Auspico che si faccia presto piena luce sull’accaduto e che il responsabile venga individuato e punito come merita».

Sono le parole del presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, in seguito all’episodio di cui è vittima il ministro dell’Istruzione e del Merito.

«Quello rivolto contro il ministro Valditara è un gesto vile, che ci riporta ai periodi più bui della nostra storia – aggiunge Stefani -. Minacce e intimidazioni sono estranee a qualsiasi manifestazione del pensiero e a ogni forma di contrapposizione democratica. Questi atti criminosi vanno condannati e perseguiti senza alcuna distinzione».