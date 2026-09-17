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    Rana Verona presenta Paul Buchegger: “Pronto a dare il massimo per questi colori”

    Pallavolo 2 Mins Read

    Il nuovo opposto scaligero si è presentato a stampa e tifosi presso lo store di Coin Excelsior

    Verona, 16.09.2026

    Rana Verona ha presentato ufficialmente Paul Buchegger, nuovo opposto della formazione scaligera per la stagione sportiva 2026/2027. L’atleta austriaco, classe 1996, ha dato il primo saluto a tifosi e stampa presso il corner store ufficiale del Club da Coin Excelsior. Il numero 20 nativo di Linz è pronto a iniziare una nuova esperienza in SuperLega con la maglia di Verona, mettendo a disposizione del gruppo qualità tecniche, esperienza e leadership.

    “Arrivare a Verona rappresenta per me una scelta importante e sono davvero contento di poter iniziare questa nuova esperienza. Ho avuto modo di conoscere il progetto e ho percepito subito quanto entusiasmo ci sia intorno alla squadra. Dopo quello che Verona ha fatto vedere nella scorsa stagione, credo ci siano tutti i presupposti per continuare a crescere e puntare sempre più in alto. Abbiamo una squadra forte e competitiva e non vedo l’ora di scendere in campo. Darò tutto me stesso per aiutare il gruppo e regalare soddisfazioni ai nostri tifosi” ha dichiarato Paul Buchegger nel corso della sua presentazione.

    “Paul è un giocatore che seguivamo con attenzione e siamo felici di averlo portato a Verona. Conosce molto bene la SuperLega, ha maturato esperienze importanti anche a livello internazionale e ha dimostrato negli ultimi anni di poter garantire un rendimento di alto livello. Oltre alle sue qualità tecniche, crediamo possa portare personalità e maturità all’interno del gruppo. Il suo profilo si sposa bene con la nostra idea di squadra e siamo convinti che potrà essere una pedina importante nel percorso che vogliamo continuare a costruire”, ha commentato il direttore sportivo Adi Lami.

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