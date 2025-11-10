Valeggio, impianti sportivi più efficienti: il Comune ottiene 35mila euro dalla Provincia

Valeggio sul Mincio, 10 novembre 2025

Il Comune di Valeggio sul Mincio ha ottenuto un finanziamento di 35mila euro dalla Provincia di Verona nell’ambito del bando dedicato alla riduzione dei consumi energetici e al miglioramento dell’illuminazione negli impianti sportivi comunali.

L’intervento riguarderà il campo da calcio in sintetico “secondario” degli impianti sportivi del paese, dove verrà installato un nuovo sistema di illuminazione a tecnologia LED, in grado di garantire un risparmio energetico stimato attorno al 50% rispetto ai consumi attuali.

Il Comune contribuirà con una compartecipazione del 20%, come previsto dal bando.

«Questo risultato conferma l’importanza del gioco di squadra tra amministrazione, uffici tecnici e territori quando si tratta di reperire fondi per innovare e valorizzare Valeggio» spiega l’assessore Simone Mazzafelli, delegato ai Bandi per Finanziamenti Nazionali ed Europei. «Si tratta di un intervento che guarda alla sostenibilità, perché riduce consumi e impatto ambientale, migliorando al tempo stesso la qualità degli impianti. Ora procederemo con la progettazione esecutiva e l’affidamento dei lavori, con l’obiettivo di avviare il cantiere nei primi mesi del 2026».

«La valorizzazione degli impianti sportivi attraverso interventi di innovazione era un impegno che avevamo assunto nel nostro programma elettorale» sottolinea il sindaco Alessandro Gardoni. «Stiamo mantenendo la parola data e continueremo a farlo, perché crediamo in un progetto che guarda al futuro di Valeggio, a una comunità che cresce e si rinnova senza rinunciare alla propria identità».

Soddisfazione anche dall’assessorato allo Sport: «Investire nelle infrastrutture sportive significa investire nelle persone, nelle famiglie e nelle nuove generazioni» ricorda l’assessore Eva Nocentelli. «Lo sport a Valeggio ha un ruolo centrale e profondamente sociale: è educazione, salute, comunità. Migliorare gli impianti significa sostenere tutto questo».

La misura provinciale promuove interventi volti alla riduzione dei consumi, al miglioramento dell’efficienza energetica e al contenimento dell’inquinamento luminoso negli impianti sportivi e nei parchi pubblici di proprietà comunale.