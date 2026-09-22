Nata per sostenere le attività socio-culturali di Isola della Scala, l’associazione I Magnifici entra nella Rete associativa ANAS

Sono partiti dalla frazione di Pellegrina nei primi mesi di quest’anno ma già tante attività portate avanti ed in programma per Isola della Scala. Parliamo dell’associazione “I Magnifici” guidata da Federico Peroni che entra nella Rete associativa ANAS per trovare un punto fermo nel Terzo Settore e collaborare con le sedi territoriali ed affiliate dell’Associazione Nazionale Azione Sociale che ha la sua sede operativa regionale a Vigasio.

“Siamo felici di accogliere ufficialmente in ANAS l’associazione I Magnifici di Isola della Scala per il tramite della quale vogliamo dare incisività alla nostra azione sociale in questo Comune” esordisce così il Portavoce Regionale ANAS Veneto Francesco Bitto, in relazione alla consegna del certificato di affiliazione nei confronti dell’associazione e continua “questo è proprio il caso di dire nomen omen, perché questi volontari sono veramente magnifici”

Il Portavoce Bitto e la Vicepresidente di ANAS Verona Sabrina Pomari si sono recati ad Isola della Scala per consegnare nelle mani del Presidente Federico Peroni e alla presenza del direttivo, il riconoscimento arrivato dalla presidenza nazionale ANAS che conferisce ad “I Magnifici” la denominazione di sede affiliata ANAS che nel contempo trasferisce i privilegi di essere un Ente accreditato a livello nazionale e regionale.

Il Presidente Peroni, illustra le prime attività portate avanti in questi primi mesi come “Voglia di tornare all’asilo”, la gita in Valdobbiadene in collaborazione con la Proloco di Pampuro, la collaborazione con il comitato Grande Isolalta, e promette molte attività già in cantiere che il direttivo intende attuare nei prossimi mesi.

L’Ente del Terzo Settore ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) da anni a Verona apre le porte ad associazioni che vogliono affiliarsi a questa grande realtà che conta centinaia di migliaia di tesserati in tutta Italia. ANAS nasce come un’Associazione di Promozione Sociale oggi divenuta anche Rete associativa quindi, per il tramite di ANAS, gli affiliati possono acquisire i diritti detenuti dall’associazione comprese le prerogative destinate agli Enti del Terzo settore, queste ultime ovviamente tramite un percorso di verifica dei requisiti richiesti dalla norma, percorso questo che l’associazione I Magnifici ha intrapreso qualche mese fa dotandosi di uno statuto di Associazione di Promozione Sociale aggiornato, e culminato oggi con la concessione dell’affiliazione da parte di ANAS Nazionale.