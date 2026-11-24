Nel corso di un servizio di controllo appositamente disposto lungo l’autostrada A4, nella notte di sabato, la Polizia di Stato ha arrestato, nei pressi del casello di Verona Est, due cittadini albanesi di 41 e 26 anni, con numerosi precedenti per furto di rame e spaccio di sostanze stupefacenti, sorpresi dopo aver sottratto cavi di rame dagli impianti autostradali.

L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione pervenuta, nei giorni precedenti, al Centro Operativo di Polizia Stradale del Veneto, relativa all’insolito spegnimento dei lampioni e dei sistemi antinebbia dello svincolo di Montecchio Maggiore (VI). Questa circostanza ha indotto gli investigatori della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale di Padova, già impegnati in specifici servizi di contrasto al fenomeno dei furti di rame, a ipotizzare che fosse imminente un nuovo tentativo di sottrazione di rame ai danni delle infrastrutture autostradali.

Nel corso della notte di venerdì, gli investigatori, unitamente a quelli della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale di Vicenza e Verona, appostati in posizione defilata, hanno monitorato l’area interessata fino all’arrivo di due soggetti che, dopo aver tagliato la recinzione che costeggia l’autostrada, si sono diretti verso i tombini che contengono i cavi in rame della linea elettrica che alimenta i lampioni, senza però mai essere persi di vista dagli agenti. L’improvviso spegnimento dei sistemi antinebbia presenti lungo il tratto autostradale ha fornito l’ulteriore conferma che fosse in corso un furto, consentendo di seguire in tempo reale l’evolversi dell’azione delittuosa.

Dopo aver caricato la refurtiva sul furgone, i due uomini si sono quindi allontanati dall’area, immettendosi in autostrada in direzione Milano. Gli agenti li hanno seguiti, mantenendo costantemente sotto osservazione il veicolo, in attesa di intervenire.

Giunti al casello di Verona Est, mentre tentavano di lasciare l’autostrada, i due uomini sono stati bloccati e arrestati dagli agenti pe furto aggravato. Nel corso dell’intervento sono state inoltre recuperate 15 matasse di rame, per un peso complessivo di una tonnellata, appena sottratte all’infrastruttura autostradale.

I furti dei cavi di rame, oltre a determinare ingenti danni patrimoniali, compromettono il funzionamento di apparati destinati alla sicurezza della circolazione, con ripercussioni nei confronti di tutti gli utenti della strada, soprattutto con l’approssimarsi del periodo invernale caratterizzato da nebbia e scarsa visibilità notturna.

L’operazione rappresenta il risultato dell’attività di controllo del territorio finalizzata alla tutela delle infrastrutture strategiche e dei servizi essenziali, settore nel quale la Polizia Stradale è impegnata con le proprie pattuglie in quotidiani servizi di vigilanza.

Le persone arrestate sono state messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ed associate al carcere di Verona in attesa dell’udienza di convalida.

Oggi il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei loro confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

È stato inoltre interessato l’Ufficio Immigrazione della Questura di Verona per le procedure di revoca dei permessi di soggiorno di cui risultano titolari i due stranieri.

Si precisa che, per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità penale di ciascuno si considera accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.