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    Comandante Polizia Locale aggredito nel veronese. La solidarietà di Stefani. “Ha fatto con coraggio il proprio dovere”

    Regione Veneto 1 Min Read

    Venezia, 7 luglio 2026

    “Il comandante della Polizia Locale di Ronco all’Adige Franco Adami ha fatto con coraggio il proprio dovere di tutore della legalità. Rivolgo a lui e a tutta la comunità civile ronchesana la mia stima e solidarietà”.

    Lo dichiara il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, in relazione all’aggressione subita dal Comandante della Polizia Locale di Ronco all’Adige (VR), mentre interveniva per identificare due persone che si trovavano in un bivacco segnalato da alcuni cittadini.

    “Adami – aggiunge Stefani – stava semplicemente verificando, com’era suo compito, l’identità delle persone in questione. L’aggressione è stata gravemente violenta e assolutamente immotivata. Al Comandante – conclude – rivolgo i migliori auguri di pronta guarigione”.

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