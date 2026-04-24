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    Questura di Verona – Era ricercato dalle Forze dell’Ordine: ventiduenne arrestato dalla Polizia di Stato

    Polizia di Stato 1 Min Read
    Rilievi sul Grande raccordo anulare di Roma oggi 30 luglio 2011, dove un pluripregiudicato romano, Bernardino Budroni di 40 anni, e' morto all'alba durante un inseguimento della polizia scattato dopo che l'uomo era sfuggito ad un controllo. L'uomo e' stato colpito da un proiettile sparato dall'equipaggio della volante che lo inseguiva. ANSA/MASSIMO PERCOSSI

    Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un ventiduenne egiziano, nei cui confronti pendeva un ordine di carcerazione emesso il 9 aprile u.s. dal Tribunale di Milano.

    Gli agenti delle Volanti, intorno alle ore 17.10, durante un normale controllo d’iniziativa in Corso Porta Nuova, hanno proceduto all’identificazione di due soggetti appiedati.

    A seguito degli accertamenti sulla Banca Dati Interforze, è emerso che uno dei due fosse destinatario di un’ordinanza cautelare già in atto.

    Gli operatori hanno, pertanto, accompagnato in Questura il 22enne per gli accertamenti di rito, al termine dei quali è risultato a suo carico un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Milano il 9 aprile 2026.

    Al termine degli atti di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Verona a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

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