Dl Sicurezza, Lazzarini (Lega): grazie a Lega, ok a nuove misure per tutelare i cittadini

Roma, 24 apr.

“Il nuovo decreto Sicurezza, fortemente chiesto da Matteo Salvini e dalla Lega e portato avanti grazie al lavoro del sottosegretario Molteni, è stato approvato in via definitiva nonostante l’ostruzionismo della sinistra, che evidentemente ignora i problemi di criminalità, degrado e immigrazione incontrollata patiti dai cittadini. Queste nuove misure rafforzano le norme giuste e di buonsenso che avevamo già previsto nel primo decreto. Stop a lame e coltelli con divieto di vendita di armi da punta e da taglio ai minori, contrasto alle baby gang e agli spacciatori con pene più aspre per i pusher, maggiore repressione contro i professionisti di disordini e violenze nelle piazze e nel corso di manifestazioni, pene più severe per chi ruba nelle nostre case e contro i borseggiatori, rafforzamento della polizia locale, aumento delle risorse per la videosorveglianza nei comuni e tutela legale e processuale per le nostre Forze dell’ordine. Ma poniamo soprattutto un freno netto all’immigrazione irregolare, con rimpatri ancora più rapidi. Chi non ha diritto a restare nel nostro Paese non può continuare a circolare nelle nostre strade. I cittadini hanno diritto a vivere in tranquillità, senza paura di subire molestie, di imbattersi in situazioni di spaccio tra pusher o subire atteggiamenti violenti e aggressivi. Grazie alla Lega e a questo nuovo decreto, più sicurezza, più legalità, meno criminalità sulle strade e nelle nostre case”.

Lo dichiara la deputata veneta della Lega e sindaco di Pozzonovo (PD) Arianna Lazzarini.Ufficio Stampa Lega Camera