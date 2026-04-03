Sessantennale dei Pooh in Arena

Il 14, il 16 (ambedue già sold out) e 17 maggio prossimi

I Pooh, ormai leggendaria band che ha rivoluzionato il pop rock italiano in un viaggio musicale tra più generazioni di fedeli fans, tornano nel magico e prestigioso catino romano dell’Arena. Dopo i loro due ultimi concerti, quelli del 29 e del 30 settembre 2023 (sette anni dopo la precedente venuta live, l’8 settembre 2016, con un concerto-evento nell’ambito del tour “Reunion – L’ultima notte insieme”), il 14, il 16 (ambedue già sold out) ed il 17 maggio prossimi, rimetteranno professionalità, strumenti, tecnologie e multimedialità all’avanguardia tra le pietre bimillenarie dell’anfiteatro (risalente al primo secolo d. C.).

Un appuntamento cronologico per scandire ai quattro venti il sessantennale del gruppo dalla prestigiosa carriera e dagli oltre cento milioni di supporti venduti nel mondo, con uno spettacolo intitolato, appunto, “Pooh 60 – La nostra storia in Arena”. Una sorta di lanterna magica di tanto, tantissimo ieri dall’allestimento del tutto inedito, accompagnato, per la prima volta in Arena, dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana di 45 elementi, diretta dal maestro Diego Basso (Castelfranco Veneto, Treviso, 15 luglio 1964).

Il bagno di pubblico scaligero di Riccardo Fogli (Pontedera, Pisa, 21 ottobre 1947, cantautore e bassista), Roby Facchinetti (Camillo Facchinetti, detto Roby, Bergamo, 1° maggio 1944, cantautore, compositore e tastierista), Dodi Battaglia (Donato Battaglia, in arte Dodi, Bologna, 1° giugno 1951, chitarrista, cantautore e compositore) e Red Canzian (Bruno Canzian, soprannominato Red, Quinto di Treviso, 30 novembre 1951, cantautore, compositore e polistrumentista) costituirà il preludio dell’itinerario estivo denominato “Pooh 60 – La nostra storia – Estate” in una ventina di attraenti e blasonate locations italiane all’aperto, dal 13 luglio al 9 settembre. E dei successivi capitoli di “Pooh 60 – La nostra storia – Palasport”, dal 25 settembre al 31 ottobre e di esibizioni anche all’estero (Canada, Stati Uniti). In contemporanea con la serie di concerti uscirà la raccolta “Pooh 60: La nostra storia”, cioè 5 CD con 75 brani selezionati dal quartetto, impreziositi da 4 cover-tributo inedite dei Negramaro (“Uomini soli”), Modà (“Tanta voglia di lei”), Finley (“Piccola Katy”) e Le Vibrazioni (“Noi due nel mondo e nell’anima”).

Le date veronesi (ed il promemoria delle seguenti altrove) sono state illustrate in un’affollata conferenza stampa a Palazzo Barbieri (sede del municipio dal 1874), con la partecipazione degli interpreti diretti e del sindaco Damiano Tommasi a fare gli onori di casa. Un incontro con giornalisti ed operatori televisivi nel ricordo anche di chi, della formazione “classica”, non c’è più: Valerio Negrini (Bologna, 4 maggio 1946 – Trento, 3 gennaio 2013, batterista, cantante e paroliere, considerato il fondatore dei Pooh e, comunque, l’autore di gran parte dei testi delle canzoni portate al successo) e Stefano D’Orazio (Roma, 12 settembre 1948 – Roma, 6 novembre 2020, batterista e percussionista in sostituzione di Negrini, nonché, a sua volta, paroliere e cantante).

Nei loro interventi, i sempreverdi dei Pooh hanno nostalgicamente rievocato passati momenti musicali ed emozioni personali vissuti in Arena, definendola «la loro casa, il palcoscenico più bello e straordinario a livello internazionale, il miglior posto da cui partire per un girovago sessantennale».

Red Canzian, infine, ha voluto sottolineare che, alla batteria, ci sarà il suo figliastro Phil Mer (Philipp Mersa, Vipiteno, Bolzano, 13 ottobre 1982, batterista e compositore, nato a Beatrix, Bea, Niederwieser, seconda moglie del cantante e musicista). Sulla scia di Stefano D’Orazio. «Un passaggio indolore, forse l’unico passaggio possibile. Phil era molto amato da Stefano e aveva cominciato a suonare da piccino alla batteria perché proprio Stefano gli aveva regalato un paio di bacchette. E questo è un altro dei piccoli miracoli che hanno accompagnato la storia dei Pooh…».

di Claudio Beccalossi