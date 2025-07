Merysse in concerto: musica a 432 Hz per ritrovare l’armonia con la natura

Sabato 2 agosto alle ore 21:00 il Parco San Giacomo, nel cuore di Borgo Roma a Verona,

si trasformerà in un luogo dove rallentare, respirare e riconnettersi alla natura grazie a un

concerto gratuito e aperto a tutti, promosso con il contributo della 5ª Circoscrizione del

Comune di Verona.

Sul palco, Merysse, cantautrice, performer e imprenditrice culturale con la sua band:

Michele Bertasi alla chitarra, Barbara Dal Frà alla batteria e Lelio Maira al basso (e

anche alla batteria in alcuni momenti del concerto ).

La particolarità dell’evento è l’accordatura a 432 Hz, una frequenza che molti

percepiscono come più armonica, naturale, in risonanza con il corpo e la natura.

Un ascolto che non si ferma alla superficie ma diventa un invito ad ascoltare davvero.

Durante il concerto sarà proposto anche un piccolo esperimento: una stessa canzone

verrà eseguita prima a 432 Hz e poi a 440 Hz, la frequenza standard.

Un’occasione per cogliere, in modo diretto e intuitivo, come la musica possa trasformarsi

anche solo con una piccola variazione nell’accordatura.

Basta portare una coperta, una sedia, un amico o semplicemente la voglia di fermarsi.

In mezzo agli alberi, la musica respirerà insieme alla natura.

Maria Teresa De Pierro, in arte Merysse, è molto più di una cantautrice.

È un’artista poliedrica e in costante evoluzione, attualmente coinvolta in un percorso

avanzato di formazione con Disney Italia per il doppiaggio cantato, è nel roster di Sony

Music Publishing, con cui sta lavorando ai suoi nuovi brani inediti. Fondatrice delle

associazioni Istinti Artistici APS (Verona) e Fusioni in Movimento APS/ASD (Roma),

promuove progetti che uniscono arte, inclusione, benessere e impatto sociale. La sua

musica ha viaggiato in Italia e all’estero, e l’ha portata a essere l’unica artista italiana

selezionata per The Extreme Tour a Manchester.

Negli ultimi mesi ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo percorso: il Premio Italia

2025, il Premio “La Rosa d’Oro”, il Premio Troisi International per la carriera.

È stata invitata al Parlamento Europeo – Europa Experience, alla Camera dei Deputati

e a Palazzo Valentini, dove ha raccontato il proprio percorso artistico e umano.

Dopo il concerto del 2 agosto a Verona, Merysse sarà protagonista di nuovi appuntamenti in Italia e all’estero: il 12 settembre a Roma per un concerto acustico nel XII Municipio, il 15 settembre di nuovo a Palazzo Valentini per l’evento ibrido da lei organizzato, Il futuro incontra l’Europa: musica, sport e cultura, che unisce un convegno e un suo concerto acustico, inserito nella Rome Future Week e patrocinato dal Comitato Europeo delle Regioni, e infine il 22 settembre a Bruxelles per un live acustico presso l’Istituto Italiano di Cultura (Rue de Livourne 38).

Quello del 2 agosto a Verona è più di un concerto.

È un’occasione per vivere la musica come spazio di ascolto autentico, senza filtri, senza

barriere. Non c’è bisogno di biglietti né di formalità: serve solo la voglia di esserci.

Portati dietro una coperta, un cuscino o semplicemente te stesso.

In sintonia con la natura. In sintonia con te.