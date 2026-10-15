Anima etrusca, spirito celtico: Antony O’breskey e la Magia del Pianoforte Nomade

Nel panorama musicale contemporaneo, la figura di Antonio Breschi (in arte Antony O’Breskey), pianista e compositore celebre per la sua ricerca sonora e per l’innovativo progetto “Nomadic Piano”, rappresenta un unicum affascinante e fuori dagli schemi. L’ho incontrato per una conversazione intima e senza filtri, che attraversa le sue radici, la sua filosofia di vita e i suoi progetti futuri.

La storia e le radici musicali: “Antony, la tua carriera è un viaggio nomade che parte dall’Italia per fondere il pianoforte con il flamenco e la tradizione celtica irlandese. Come è nato questo connubio e cosa ti ha spinto a rompere i confini della musica classica tradizionale?”

«Toscano non è una definizione che mi fa impazzire… semmai mi sento un etrusco, legato ai celti e ai baschi. Il punto centrale è il suono. Il pianoforte, così come viene insegnato nei conservatori con il temperamento equabile, in un certo senso ha cambiato i suoni naturali. Invece, tradizioni come quella irlandese o quella gitana hanno conservato la purezza originale dei suoni. L’Irlanda per me è il centro del mondo musicale: lì dentro c’è tutto. Un musicista irlandese o gitano riesce a suonare qualsiasi cosa. Introdurre il pianoforte in questi contesti tradizionali non è stato contaminare per rovinare, ma ritrovare una versatilità antica dove la musica si vive e non si impara solo a memoria».

La scrittura e i testi: “oltre alla musica, nei tuoi dischi e nei tuoi scritti emerge un forte messaggio filosofico e sociale. Cosa cerchi di raccontare con le parole e con gli arrangiamenti dei tuoi brani?”

«Non è che io “cerchi” di raccontarlo: mi viene naturale. Ricordo che una volta un ragazzo mi disse: “Tu sei un vero cantautore, perché attraverso la musica racconti la vita”. Io non mi definisco cantautore, sono un musicista e compositore. Ma il vero obiettivo dei miei arrangiamenti e delle mie parole non è lanciare messaggi dogmatici, bensì unire le persone, farle ballare, socializzare. Oggi il mondo è dominato dal divide et impera. La musica non deve essere soltanto ascoltata passivamente: dev’essere vissuta, colta e usata per creare ponti tra la gente».

“Puoi svelarci in anteprima a cosa stai lavorando, quale lavoro editoriale vedrà la luce nei prossimi mesi?”

«Dopo aver curato imponenti raccolte antologiche e compilation che hanno richiesto anni di lavoro in studio, il 22 ottobre 2026 uscirà il mio nuovo album completamente inedito. Si intitolerà The Wild Inhabitation. È un disco che ha una storia particolare alle spalle, legato anche al percorso degli ultimi album nati e registrati durante il periodo del lockdown in Irlanda, e rappresenta il nuovo capitolo della mia produzione.»

L’incontro tra culture: ”Hai suonato con i più grandi interpreti mondiali della World music e del folklore d’avanguardia. C’è un aneddoto inedito o un momento speciale vissuto durante la scrittura del tuo ultimo lavoro che non hai mai raccontato a nessuno?”

«Ce ne sono tantissimi, quasi tragicomici! Dalle cene in Toscana dove ci si ritrovava tra pastori protestanti, produttori e parentele con le leggende del rock come i Beatles, fino ai momenti più toccanti legati al potere della musica. L’aneddoto più profondo riguarda il ritrovamento di mia figlia a Buenos Aires dopo 17 anni. Sei mesi prima di ritrovarla, lavorando a un brano al pianoforte, mi scesero le lacrime e chiamai quella composizione proprio Buenos Aires. Non sapevo ancora che un produttore e un detective avrebbero ascoltato quella musica trasmessa sulle radio americane e che da lì si sarebbe riannodato il filo con la mia storia personale. Le coincidenze nella musica non sono mai casuali».

Il messaggio per le nuove generazioni: “In un’epoca dominata dagli algoritmi e dalla musica prodotta in serie, qual è il futuro del nomadismo culturale e della ricerca autentica?”

«Il futuro sta nel rifiutare il potere formale e la produzione in serie per ritrovare l’umiltà. Io ho sempre rifiutato il potere e le scorciatoie di comodo. L’umiltà è il rispetto per chi non ha privilegi: da un bambino di 12 anni a un anziano di 90 c’è sempre da imparare. Il nomadismo culturale sopravviverà se i giovani smetteranno di inseguire notizie standardizzate o modelli commerciali costruiti a tavolino, tornando a vivere la musica come esperienza viva, magica e profondamente umana».

di Claudia Viani