Poste Italiane: in provincia di Verona nuove assunzioni per operatori di sportello

Verona, 15 giugno 2026

Poste Italiane ricerca in provincia di Verona candidati da inserire nella rete di uffici postali come operatori di sportello.

Le risorse individuate si occuperanno di attività di promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza, assicurando l’espletamento delle relative procedure operative e amministrative nel rispetto degli standard di qualità e della normativa, fornendo informazioni alla clientela in ottica di fidelizzazione e sviluppo.

È possibile inviare la propria candidatura, entro venerdì 19 giugno, attraverso il link https://carriere.posteitaliane.it/it/sites/CX_3001/job/445?mode=location. Il candidato ideale è in possesso di diploma di scuola media superiore quinquennale con votazione minima di 70/100 (o 42/60) e verranno inoltre valorizzati ulteriori elementi quali il possesso della laurea e/o votazione superiore a quella minima richiesta. Si offre un contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro part time e full time.