    giovedì 2 Ottobre
    ITL Verona, prosegue la vigilanza in edilizia

    Sospeso un cantiere che impiegava lavoratori in nero

    Roma, 1 Ottobre 2025

    Prosegue la vigilanza in edilizia ad opera del personale dell’ITL di Verona.

    Nella giornata di ieri, gli ispettori hanno effettuato un accesso in un cantiere che operava nel capoluogo scaligero; la ditta impiegava 3 dipendenti, 2 dei quali sono risultati in nero.

    L’attività imprenditoriale è stata, pertanto, immediatamente sospesa, con sanzione di 2.500 euro, cui si aggiunge la sanzione per lavoro nero, pari – in questo caso – a 7.800 euro.

    Appena pochi giorni fa, in un comune della provincia, era stata sospesa l’attività di un altro cantiere, sia per impiego di manodopera in nero che per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza.

    Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
