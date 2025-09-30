ITL Verona, sospeso un cantiere edile in provincia

Accertati lavoro nero e violazioni in materia di salute e sicurezza
Roma, 30 Settembre 2025
Personale dell’ITL di Verona ha svolto nei giorni scorsi un’attività di vigilanza nel settore edile.
Nel corso di un sopralluogo in un cantiere della provincia, gli ispettori hanno trovato intento al
lavoro l’unico dipendente della ditta esecutrice dei lavori, che aveva ricevuto un subappalto
dall’impresa affidataria; l’uomo, di nazionalità extracomunitaria, è risultato privo di regolare
permesso di soggiorno.
L’attività imprenditoriale è stata immediatamente sospesa, sia per l’occupazione irregolare del
lavoratore, sia per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in particolare, è stata
accertata la mancanza del POS (Piano operativo di sicurezza) e sono state irrogate sanzioni per
5.000 euro.
Alla ditta affidataria del cantiere è stata invece impartita una prescrizione relativa all’irregolarità
del ponteggio, con irrogazione della relativa ammenda, che va da 3.500 a 9.100 euro.