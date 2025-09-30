Close Menu
    giovedì 2 Ottobre
    ITL Verona, sospeso un cantiere edile in provincia

    Accertati lavoro nero e violazioni in materia di salute e sicurezza

    Roma, 30 Settembre 2025

    Personale dell’ITL di Verona ha svolto nei giorni scorsi un’attività di vigilanza nel settore edile.
    Nel corso di un sopralluogo in un cantiere della provincia, gli ispettori hanno trovato intento al
    lavoro l’unico dipendente della ditta esecutrice dei lavori, che aveva ricevuto un subappalto
    dall’impresa affidataria; l’uomo, di nazionalità extracomunitaria, è risultato privo di regolare
    permesso di soggiorno.
    L’attività imprenditoriale è stata immediatamente sospesa, sia per l’occupazione irregolare del
    lavoratore, sia per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in particolare, è stata
    accertata la mancanza del POS (Piano operativo di sicurezza) e sono state irrogate sanzioni per
    5.000 euro.
    Alla ditta affidataria del cantiere è stata invece impartita una prescrizione relativa all’irregolarità
    del ponteggio, con irrogazione della relativa ammenda, che va da 3.500 a 9.100 euro.

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy