ITL Verona, sospeso un cantiere edile in provincia

Accertati lavoro nero e violazioni in materia di salute e sicurezza

Roma, 30 Settembre 2025

Personale dell’ITL di Verona ha svolto nei giorni scorsi un’attività di vigilanza nel settore edile.

Nel corso di un sopralluogo in un cantiere della provincia, gli ispettori hanno trovato intento al

lavoro l’unico dipendente della ditta esecutrice dei lavori, che aveva ricevuto un subappalto

dall’impresa affidataria; l’uomo, di nazionalità extracomunitaria, è risultato privo di regolare

permesso di soggiorno.

L’attività imprenditoriale è stata immediatamente sospesa, sia per l’occupazione irregolare del

lavoratore, sia per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in particolare, è stata

accertata la mancanza del POS (Piano operativo di sicurezza) e sono state irrogate sanzioni per

5.000 euro.

Alla ditta affidataria del cantiere è stata invece impartita una prescrizione relativa all’irregolarità

del ponteggio, con irrogazione della relativa ammenda, che va da 3.500 a 9.100 euro.