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    Piano Casa: Bizzotto (Mimit), una svolta storica che fa ripartire l’economia reale del Paese

    Politica Montecitorio 2 Mins Read

    Roma, 1 lug.

    “Il Piano Casa approvato oggi in Senato è una svolta storica perché riconosce finalmente la casa come infrastruttura civile, elemento essenziale per la crescita economica, la coesione sociale e la competitività del nostro Paese”.
    Lo dichiara la senatrice Mara Bizzotto, sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, a margine dell’approvazione del decreto-legge sul Piano casa.
    “Grazie al grande lavoro del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini mettiamo in campo un imponente investimento pubblico da ben 10 miliardi di euro più le risorse dei fondi privati che saranno attivati con Cassa Depositi e Prestiti per rispondere a grandissime emergenze sociali. Il provvedimento riattiva il settore dell’edilizia, motore economico fondamentale del Paese, generando lavoro e sviluppo per migliaia di imprese e per l’intera filiera produttiva” continua Bizzotto.
    “Oggi il mercato immobiliare è diventato spesso inaccessibile al ceto medio: chi lavora e ha un reddito normale non riesce a sostenere un affitto o ad accedere a un mutuo, e resta tagliato fuori dagli strumenti tradizionali di tutela. Con questo provvedimento diamo finalmente risposte concrete alla cosiddetta ‘fascia grigia’ della popolazione fatta di giovani, studenti e famiglie del ceto medio che oggi rischiano di rimanere ai margini. È una misura di giustizia sociale ed economica insieme – conclude il sottosegretario Bizzotto – che riporta la casa al centro delle politiche pubbliche”.

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