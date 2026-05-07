A Padova 20 trapianti di fegato in un mese. Stefani, “Record storico che innesca molti sentimenti”

Venezia, 7 maggio 2026

“Quando ci si trova davanti a un record come 20 trapianti eseguiti in un mese si provano vari sentimenti: orgoglio per un risultato di valore internazionale, stupore per l’entità dell’evento, gioia per venti vite rinate, riconoscenza per la generosità dei donatori, delle loro famiglie e delle organizzazioni del volontariato che sostengono il sistema trapiantistico. Grazie a tutti e complimenti all’equipe del Centro Trapianti di Fegato dell’Azienda Università di Padova e al professor Umberto Cillo che la dirige”.

Lo dice il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, a fronte dello straordinario record ottenuto a Padova, dove sono stati trapiantati 20 fegati in un solo mese.

“Questo record – aggiunge Stefani – è un’altra perla che si aggiunge alla lunga collana di successi del sistema trapianti del Veneto, che ancora una volta si è confermato al vertice italiano ed estero per qualità clinica e capacità operativa. Ogni intervento mette in moto una macchina gigantesca, che deve essere pronta H24 e creare tutte le condizioni perché a ogni organo donato corrisponda una vita salvata. Ancora una volta la trapiantistica padovana e veneta ha dato ottima prova di sé. Ancora una volta grazie e complimenti a tutti i protagonisti”.