    mercoledì 26 Novembre
    Conte, Anci Veneto: “Complimenti ad Alberto Stefani, premiata la continuità. Comuni pronti a lavorare insieme alla Regione per la crescita del Veneto”

    Associazioni 1 Min Read

    Il presidente ANCI Veneto, Mario Conte, commenta l’esito del voto in Veneto.

    Padova, 24 novembre 2025

    “Complimenti e buon lavoro ad Alberto Stefani, nuovo presidente della Regione del Veneto – il commento di Mario Conte, presidente di Anci Veneto – si tratta di una vittoria netta, i cittadini hanno premiato la continuità dopo il buon governo di Luca Zaia. Certo, c’è da riflettere ma soprattutto lavorare per invertire il fenomeno dell’astensionismo e questa è una delle sfide per tutti gli amministratori veneti. I Comuni saranno sempre al fianco della Regione per la crescita del Veneto e per vincere tutte le sfide che la contemporaneità ci pone, proseguendo con convinzione lungo il solco segnato negli ultimi anni di governo regionale”.

