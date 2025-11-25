Conte, Anci Veneto: “Complimenti ad Alberto Stefani, premiata la continuità. Comuni pronti a lavorare insieme alla Regione per la crescita del Veneto”

Il presidente ANCI Veneto, Mario Conte, commenta l’esito del voto in Veneto.

Padova, 24 novembre 2025

“Complimenti e buon lavoro ad Alberto Stefani, nuovo presidente della Regione del Veneto – il commento di Mario Conte, presidente di Anci Veneto – si tratta di una vittoria netta, i cittadini hanno premiato la continuità dopo il buon governo di Luca Zaia. Certo, c’è da riflettere ma soprattutto lavorare per invertire il fenomeno dell’astensionismo e questa è una delle sfide per tutti gli amministratori veneti. I Comuni saranno sempre al fianco della Regione per la crescita del Veneto e per vincere tutte le sfide che la contemporaneità ci pone, proseguendo con convinzione lungo il solco segnato negli ultimi anni di governo regionale”.