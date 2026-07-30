Minacce di morte al Ministro Nordio. La solidarietà di Stefani, “grave il richiamo alle Br e all’omicidio Moro”

Venezia, 30 luglio 2026

“Esprimo al Ministro Carlo Nordio tutta la solidarietà istituzionale e mia personale. L’orrenda minaccia scritta sui muri di Roma lascia attoniti e preoccupati. Rappresenta la negazione della democrazia e della convivenza civile e richiama alla memoria una grande tragedia italiana”.

Lo dichiara il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani a seguito della comparsa, su un muro a Roma della scritta “Nordio ti metto dentro a una “R4”.

“Con questa scritta si colpisce un uomo dello Stato, e con lui tutto lo Stato democratico – aggiunge Stefani – con la dolorosa aggravante del riferimento esplicito a un periodo tragico per la Repubblica come quello delle brigate rosse, e all’omicidio dell’Onorevole Aldo Moro. Mi auguro – conclude Stefani – che i responsabili possano essere individuati e puniti come meritano”.