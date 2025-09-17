Successo internazionale: il veronese Luca Caserta vince il Full Bloom Film Festival negli USA

Il film “The Reach” tratto da Stephen King con la canzone di Springsteen porta in Italia il Premio Best Short Narrative

Il regista scaligero Luca Caserta è appena rientrato da Statesville nel North Carolina (USA), dove è stato invitato per partecipare personalmente al Full Bloom Film Festival, che ha visto trionfare il suo mediometraggio “The Reach” con il Premio Best Short Narrative, consolidando così il successo internazionale della pellicola. Girato in gran parte a Verona, il film ha convinto all’unanimità Giuria e pubblico, accorso numeroso nella gremita sala dell’Iredell Arts Council di Statesville per partecipare alla proiezione e al successivo incontro con il regista.

Scroscianti gli applausi e spettatori visibilmente commossi per l’opera tratta dal racconto omonimo di Stephen King e impreziosita dalla presenza della canzone “Moonlight Motel” di Bruce Springsteen, gentilmente concessa dall’artista e da Sony Music.

“Sono entusiasta”, commenta Caserta, “del risultato e della calorosa accoglienza che ho ricevuto nella bellissima Statesville, un luogo davvero incantevole. Qui ho incontrato persone competenti e creative, ricche di passione, che hanno saputo dar vita a un Festival unico di portata internazionale, dove si respira vero amore per il cinema. Per un autore è sempre gratificante ricevere una risposta così partecipe da parte del pubblico. È stata un’esperienza straordinaria che porterò con me per sempre”. Oltre che per la sua qualità, il film ha emozionato per la poeticità e l’intensità dei temi trattati, quali la memoria, le radici, il succedersi delle generazioni, lo scorrere inesorabile del tempo e l’amore che travalica i confini della vita.

Profondamente apprezzata anche la commovente interpretazione della protagonista Jana Balkan nel ruolo di Stella Flanders, la donna più anziana di Goat Island, che in tutta la sua vita non ha mai attraversato il braccio di mare che separa l’isola dalla terraferma. Mentre un gelido inverno cala sull’isola, Stella inizia ad avere visioni di coloro che un tempo amava, convincendosi che forse è giunto il momento di intraprendere quel viaggio che non ha mai voluto compiere.

“The Reach”, che nel mese di settembre verrà proiettato in altri numerosi festival statunitensi dove ha già riscosso vari premi, prosegue quindi inarrestabile il suo viaggio nel circuito internazionale. Il film è prodotto e distribuito da Nuove Officine Cinematografiche con il contributo del Comune di Verona.