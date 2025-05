“The Reach”, premiato negli USA il nuovo film di Luca Caserta tratto da una racconto di Stephen King con la canzone di Bruce Springsteen

La pellicola del regista veronese vince la 59a edizione del Balticon Film Festival

Dopo l’anteprima mondiale nel Regno Unito, “The Reach”, il nuovo film scritto e diretto dal pluripremiato regista veronese Luca Caserta (il suo precedente “Dimmi chi sono” ha ottenuto 181 premi nei festival di tutto il mondo), trionfa negli USA vincendo il primo premio al Balticon Film Festival, prestigioso evento con sede a Baltimora giunto alla sua 59a Edizione, sorpassando, tra gli altri, anche George R.R. Martin, autore del popolarissimo ciclo de “Il Trono di Spade”, in concorso con un film da lui prodotto.

“The Reach” è un progetto ambizioso e dal respiro internazionale grazie allo straordinario coinvolgimento di due illustri icone viventi della cultura contemporanea: il film è infatti tratto dal racconto omonimo del celebre scrittore Stephen King, dal quale il regista ha ottenuto i diritti per l’adattamento cinematografico. Nella colonna sonora, inoltre, è inclusa la canzone “Moonlight Motel” di Bruce Springsteen, per gentile concessione del grande cantautore statunitense e di Sony Music.

Definito “un’opera incantevole” dallo stesso King, che dopo aver visto il film ha scritto personalmente al regista per complimentarsi, il mediometraggio ha come protagonista Jana Balkan nel ruolo di Stella Flanders, la donna più anziana di Goat Island, che in tutta la sua vita non ha mai attraversato il braccio di mare che separa l’isola dalla terraferma. Mentre un gelido inverno cala sull’isola, Stella inizia ad avere visioni di coloro che un tempo amava, convincendosi che forse è giunto il momento di intraprendere quel viaggio che non ha mai voluto compiere.

La memoria, le radici, il succedersi delle generazioni, lo scorrere inesorabile del tempo e l’amore che travalica i confini della vita sono gli importanti e significativi temi affrontati dal mediometraggio.

“Lavorare a questo film è stato un onore e un’esperienza profondamente significativa”, afferma Caserta. “Aver potuto intrecciare la mia visione con l’universo narrativo di Stephen King e la musica di Bruce Springsteen rappresenta per me un privilegio straordinario. “The Reach” è un racconto che mi ha colpito per la sua delicatezza e la capacità di affrontare temi profondi e universali con estrema poesia. Pur cercando di rispettare lo spirito dell’opera originale, mi sono concesso varie libertà creative per dare al film un’identità visiva personale. Sono onorato per il premio ottenuto dal film. Non posso che ringraziare Stephen King per la grande opportunità che mi ha concesso e Bruce Springsteen e tutta la Sony Music per aver creduto nel progetto e reso possibile questa straordinaria collaborazione”.

Il film di Caserta è stato inoltre incluso in “Stephen King Dollar Baby: the Sequel”, imponente ed esclusiva antologia dedicata a pellicole tratte dalle opere di Stephen King, scritta dall’autore statunitense Anthony W. Northrup, in cui numerose pagine sono dedicate al film insieme a una recensione e ad un’intervista al regista. Il libro è distribuito negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

“The Reach” è stato girato tra Verona, la Lessinia e il Lido di Venezia. Nel cast, interamente veronese e veneto così come parte della troupe, anche i co-protagonisti Vincenzo Tosetto e Paolo Rozzi (rispettivamente marito e figlio di Stella), Elisabetta De Gasperi, Nunzia Messina, Loredana Sembenini, Elisa Bertato, Sabrina Carletti, Gaia Carmagnani, Riccardo Caserta e molti altri. Isabella Caserta presta la voce per la speaker radiofonica e Mario Puliero veste i panni del giornalista televisivo. Nella scenografia del film sono inclusi alcuni dipinti del pittore veronese Simone Butturini. Direttore della fotografia Lorenzo Pezzano, suono in presa diretta di Alessandro Caoduro, musiche originali composte da Lorenzo Tomio, assistente alla regia Sebastiano Pinori. La post-produzione del mediometraggio si è svolta a Roma e ha come produttori associati Ivan Caso e Filippo Barracco. Il film è prodotto e distribuito da Nuove Officine Cinematografiche con il contributo del Comune di Verona.

THE REACH – TRAILER