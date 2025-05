Giornata Croce Rossa. Presidente Zaia, “Modello a cui dobbiamo gratitudine e ammirazione per eccellenza del volontariato e come scuola di vita”

Venezia, 8 maggio 2025

“Ho conosciuto non pochi professionisti sanitari, medici e infermieri, che hanno maturato questa vocazione lavorativa negli anni giovanili passati come volontari della Croce Rossa. Oggi che è la Giornata dedicata alla grande organizzazione umanitaria ritengo un grazie vada rivolto per l’efficienza che dimostra nel soccorso, nell’assistenza e nella protezione civile ma anche per essere una grande scuola di vita”.

Questo il pensiero del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Crossa.

“In ogni ambito della nostra società troviamo la presenza della CRI, un vero esercito di volontari, professionisti, sanitari che anche nel Veneto conta circa 9.000 iscritti nelle varie componenti – sottolinea il Governatore -. Donne e uomini di ogni età, angeli che ogni giorno contribuiscono ad alleviare le difficoltà del prossimo. Un sistema maturo ed efficiente in grado di dare risposte adeguate e professionali nelle emergenze, nelle calamità, nel campo della prevenzione e nella formazione con un lavoro importante anche con i giovani. Un modello di associazionismo e volontariato a cui possiamo solo dimostrare ammirazione e gratitudine”.