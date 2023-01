Scuola. Approvato avviso pubblico per edilizia scolastica da oltre 76 milioni di euro. Assessore Donazzan, “Investiamo su strutture scolastiche per garantire il futuro di ragazzi e famiglie”

Venezia, 11 gennaio 2023

“Una delle priorità dell’assessorato regionale all’istruzione è quella della programmazione dell’edilizia scolastica che, da quasi due decenni, viene rigorosamente attuata per garantire a tutti gli studenti veneti di usufruire di spazi di apprendimento adeguati e sicuri. Questa volta, grazie ai fondi del PNNR, sono oltre 76 milioni di euro le risorse che mettiamo a disposizione delle scuole in tutto il territorio regionale grazie all’avviso approvato oggi”.

Così Elena Donazzan, Assessore regionale all’istruzione, annuncia l’approvazione da parte della giunta dell’avviso pubblico per la presentazione delle istanze per la formazione del secondo Piano regionale di interventi di edilizia scolastica. L’atto, in conformità alle istruzioni del Ministero dell’istruzione e del merito, stabilisce i criteri per la formazione di un secondo piano regionale di interventi di edilizia scolastica da finanziare con ulteriori risorse pari a 76.085.987,20 euro destinate alla linea di finanziamento Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

“I fondi per le scuole derivanti dal PNRR in Veneto fino ad oggi sono stati ben utilizzati, integrando quanto previsto dalla programmazione ordinaria – sottolinea Donazzan – Siamo riusciti a farlo anche grazie all’aver e costruito bandi con graduatorie, metodo che ha garantito di usare al meglio le risorse a disposizione”.

“Ribadisco un concetto per me fondamentale – conclude l’Assessore regionale all’istruzione -. Non si può disgiungere il contenitore dal contenuto: una scuola bella e adeguata è luogo adatto dove adottare metodi didattici al passo coi tempi. Per noi le priorità sono due: da un lato le strutture, dall’altro l’innovazione didattica. Ma la seconda è realizzabile grazie alla prima. Per questo continueremo ad investire nella riqualificazione dell’edilizia scolastica”.

Con la delibera è stata, quindi, approvata la pubblicazione di un avviso pubblico rivolto agli enti locali (Città Metropolitana, Province, Comuni e loro Unioni) per la formazione di un nuovo piano di interventi di edilizia scolastica. L’iniziativa consegue alla disponibilità di oltre 76 milioni di euro assegnati al Veneto con il recente decreto ministeriale 7 dicembre 2022, n. 320.

L’avviso promuove la candidatura di interventi conformi alle recenti indicazioni dell’Unità di Missione PNRR insediata presso il Ministero dell’istruzione e del merito e sviluppa temi e orientamenti propri del Piano di Ripresa e Resilienza. L’obiettivo è infatti di rafforzare, su base nazionale, la capacità di raggiungere il “target” di 2.400.000 m2 di superficie adibita all’uso scolastico resa idonea alle necessità funzionali e ambientali concordate con l’Unione Europea relativamente alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3. del PNRR.

L’articolazione dell’avviso è complessa ma tuttavia è stato compiuto un notevole sforzo per rendere l’iniziativa chiara sotto ogni aspetto, tecnico e amministrativo, e per rendere più spedita la partecipazione degli enti. Gli uffici preposti della Regione sono a disposizione degli enti che intendono presentare domanda.