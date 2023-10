Con riferimento all’episodio di Porto San Pancrazio, la Questura smentisce di aver dichiarato che il fatto sia legato allo spaccio di stupefacenti. Le indagini sono in corso a tutto campo e nessuna ipotesi può essere smentita o confermata stante lo stato di forte alterazione da uso di sostanze del soggetto accoltellato al momento dell’intervento della Polizia di Stato, motivo per cui l’uomo non è stato in grado di riferire alcunché in merito alle circostanze.