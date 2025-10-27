Close Menu
    mercoledì 29 Ottobre
    Polizia di Verona – Sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ruba uno scooter: la Polizia di Stato arresta un veronese per furto aggravato

    La Polizia di Stato ha arrestato un veronese di 38 anni, pluripregiudicato e già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per il reato di furto aggravato di un ciclomotore parcheggiato sulla pubblica via.

    L’attività è scaturita da una segnalazione, giunta nella mattinata di ieri, per un patito furto di ciclomotore in una zona adiacente allo Stadio della città scaligera. I poliziotti della sezione contrasto alla criminalità diffusa, già impegnati nei consueti servizi di prevenzione e repressione di reati di carattere predatorio, acquisita la segnalazione, dopo aver setacciato tutte le strade della periferia cittadina, hanno sorpreso il trentottenne – attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari – proprio mentre stava cercando di occultare il ciclomotore asportato nei pressi della sua abitazione.

    L’uomo è stato così immediatamente bloccato e tratto in arresto per furto aggravato. A seguito di perquisizione personale è stato, inoltre, trovato in possesso di alcuni arnesi utilizzabili per azioni di scasso, motivo per cui è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

    Il giudice, stamattina, ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti del veronese la misura della custodia cautelare in carcere.

    Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.

    Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
