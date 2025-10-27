Polizia di Verona – Sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ruba uno scooter: la Polizia di Stato arresta un veronese per furto aggravato

La Polizia di Stato ha arrestato un veronese di 38 anni, pluripregiudicato e già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per il reato di furto aggravato di un ciclomotore parcheggiato sulla pubblica via.

L’attività è scaturita da una segnalazione, giunta nella mattinata di ieri, per un patito furto di ciclomotore in una zona adiacente allo Stadio della città scaligera. I poliziotti della sezione contrasto alla criminalità diffusa, già impegnati nei consueti servizi di prevenzione e repressione di reati di carattere predatorio, acquisita la segnalazione, dopo aver setacciato tutte le strade della periferia cittadina, hanno sorpreso il trentottenne – attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari – proprio mentre stava cercando di occultare il ciclomotore asportato nei pressi della sua abitazione.

L’uomo è stato così immediatamente bloccato e tratto in arresto per furto aggravato. A seguito di perquisizione personale è stato, inoltre, trovato in possesso di alcuni arnesi utilizzabili per azioni di scasso, motivo per cui è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

Il giudice, stamattina, ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti del veronese la misura della custodia cautelare in carcere.

Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.