Questura di Verona – Operazione “Alto Impatto” della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri a Verona: oltre 180 persone identificate e un quarantaduenne ghanese arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

Nella tarda serata di ieri, la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri, con la collaborazione anche della Polizia Locale, hanno messo in campo un’operazione congiunta ad “Alto Impatto” a Verona. L’attività congiunta delle forze dell’ordine si è concentrata, in questa circostanza, nel quartiere di Borgo Venezia, con l’obiettivo di aumentare il livello di sicurezza nelle aree considerate maggiormente esposte ad attività illecite.

In totale, in esito all’attività svolta i poliziotti delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine “Veneto”, insieme ai colleghi dell’Arma dei Carabinieri, hanno identificato 184 persone e 27 veicoli.

In particolare, proprio nel corso di queste attività finalizzate a garantire la sicurezza del territorio e prevenire atti illeciti, i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine, durante il controllo di un veicolo in Corso Venezia, alle ore 4.00 circa hanno arrestato il conducente, un cittadino ghanese di 42 anni, già gravato da precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio. L’uomo, all’atto del controllo, è stato infatti trovato in possesso di 22,65 grammi di cocaina e di banconote di vario taglio e nazionalità.

Il ritrovamento della sostanza stupefacente è avvenuto, peraltro, dopo che lo stesso, alla richiesta di fornire le proprie generalità, ha risposto il falso e, alla richiesta di fornire la propria patente di guida, ha dichiarato di esserne sprovvisto.

Accompagnato presso la locale Questura per i necessari accertamenti, il 42enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità. Oltre a questo, a suo carico è stata contestata la violazione amministrativa dell’art. 116 del Codice della Strada per guida senza patente, con contestuale fermo amministrativo del veicolo.

Questa mattina, al termine del rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana al Comando Stazione Carabinieri di Sant’Anna d’Alfaedo.

Servizi come quello di ieri – inseriti nell’ambito di un ampio piano di controllo del territorio definito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – che si aggiungono agli ordinari controlli effettuati giornalmente dalle forze dell’ordine, proseguiranno anche nelle prossime settimane in diverse aree urbane della città, allo scopo di innalzare il livello di sicurezza, attraverso un’efficace azione congiunta di contrasto della criminalità.

Si precisa che la responsabilità penale degli arrestati sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.