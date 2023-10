Evento Medievale e allestimento didattico, Villafranca 8 Ottobre 2023

A seguito del successo delle scorse edizioni, siamo a riproporre l’evento con alcuni miglioramenti e

integrazioni in modo da offrire ai visitatori una nuova ed emozionante edizione.

L’evento avrà un fine storico/culturale oltre che spettacolistico e si propone di promuovere il

territorio Villafranchese e la sua storia passata.

Per questo potremo ospitare le più importanti compagnie italiane di ricostruzione storica e attività

didattiche con l’intervento di artigiani di eccellenza con le loro creazioni.

Saranno allestite delle aree dove sarà illustrata la vita medievale e i mestieri di quel tempo.

Anche quest’anno daremo un valore aggiunto per l’approfondimento storico, saremo infatti in grado

di mettere in scena la ricostruzione di un accadimento d’arme svoltosi proprio alle mura del castello

Scaligero di Villafranca, grazie ad una recente ricerca dello storico, prof. Luca Dossi.

In più avremo la possibilità di allestire ed animare i locali del nuovo percorso espositivo all’interno

del Castello Scaligero.

Ecco i contenuti dell’evento e il programma:

Esposizione di rapaci ed dimostrazione di falconeria

Giullare, giocoliere e cantastorie

Antichi mestieri a cura degli artigiani specializzati

Tiro con l’arco

Torneo in armatura

Dimostrazione con simulacri di artiglierie

Sfilata di apertura lungo il corso

Gioco del Mazza e scudo

Allestimento attendamento medievale.

ricostruzione di un fatto di cronaca d’arme

animazione nelle sale del castello

PROGRAMMA DOMENICA

09:30

09:50

10:00

10:30

10:30

11:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

18:30

RADUNO DELLE COMPAGNIE: presso piazza Giovanni XXIII

SFILATA LUNGO CORSO VITTORIO EMANUELE

APERTURA CANCELLI CASTELLO

apertura attendamento (il pubblico potrà visitare da vicino gli attendamenti allestiti)

apertura stand artigiani (il pubblico potrà visitare gli antichi mestieri e gli artigiani)

apertura drink & food al pubblico

apertura stanze castello (il pubblico potrà visitare le stanze del castello animate dai

rievocatori in abito storico)

APERTURA TIRO CON L’ARCO

TORNEO IN ARMATURA

ESIBIZIONE DI GIOCOLERIA ITINERANTE

TORNEO DEI FANTI

IL PAGGIO DEI CLERICI VAGANTES

FALCONERIA: (dimostrazione di volo libero dei rapaci)

BATTAGLIA CAMPALE: ricostruzione di un fatto d’arme avvenuto nei pressi del castello.

FUOCO ALLE POLVERI: (dimostrazione con simulacri di artiglierie dell’epoca)

CHIUSURA EVE