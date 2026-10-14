Blitz antidroga della Polizia Locale di San Giovanni Lupatoto: scoperta una centrale di produzione di cannabis

Due persone arrestate, sequestrate 100 piante e circa 10 kg di sostanza stupefacente, oltre a un intero impianto per la coltivazione, lavorazione e confezionamento.

San Giovanni Lupatoto, 28 settembre 2026

Un’importante operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti è stata portata a termine nei mesi scorsi dalla Polizia Locale di San Giovanni Lupatoto, a seguito di un’attività di controllo nei confronti di un’azienda commerciale situata nella zona industriale.

Gli accertamenti hanno permesso di individuare all’interno dell’immobile una vera e propria struttura organizzata per la coltivazione, produzione, lavorazione e confezionamento di cannabis.

L’operazione ha portato all’arresto di due persone e al sequestro di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, oltre che dell’immobile e delle attrezzature utilizzate per l’attività.

La struttura era organizzata in diverse aree operative. Due ampie stanze erano state trasformate in serre per la coltivazione delle piante, con lampade specifiche e impianti di ventilazione. Erano inoltre presenti un’area dotata di un grande serbatoio per l’acqua e un ampio locale destinato alla lavorazione e al confezionamento della sostanza.

Il bilancio del sequestro è significativo: 100 piante, circa 1,5 kg di sostanza già pronta all’uso e ulteriori 8,5 kg in fase di lavorazione. Sequestrati anche circa 700 euro in contanti, oltre a bilancini, essiccatori e macchinari destinati al confezionamento.

Nel corso delle verifiche è stato inoltre accertato l’utilizzo abusivo di energia elettrica e acqua. Le relative circostanze sono state segnalate agli enti competenti per gli ulteriori accertamenti.

L’immobile è stato posto sotto sequestro. Le piantine e la sostanza già pronta sono state successivamente distrutte presso una struttura autorizzata allo smaltimento, mentre sono in corso le procedure per lo smaltimento dell’impiantistica utilizzata per la produzione.

Un’attività investigativa che conferma l’attenzione della Polizia Locale di San Giovanni Lupatoto nel contrasto allo spaccio e alle attività illecite sul territorio, attraverso controlli e interventi finalizzati alla tutela della sicurezza della Comunità lupatotina.

«Questa operazione rappresenta un risultato di grande rilievo per la sicurezza della nostra Comunità e dimostra, ancora una volta, quanto sia fondamentale investire sul controllo del territorio, sulla prevenzione e sulla capacità di intervenire con tempestività e determinazione», ha fatto sapere l’Assessore alla Sicurezza Maurizio Simonato.

«Esprimo il mio più sincero apprezzamento e ringraziamento al personale della nostra Polizia Locale, che ha condotto un’attività investigativa articolata e delicata, durata diverse settimane, culminata in un intervento sul campo preparato con grande attenzione e professionalità. Il massimo riserbo mantenuto durante tutte le fasi dell’operazione è stato fondamentale per tutelare il lavoro degli agenti e consentire che l’attività arrivasse al risultato che oggi possiamo rendere pubblico.Il sequestro di un’attività organizzata per la produzione e la lavorazione di sostanze stupefacenti, insieme all’arresto di due persone e al rilevante quantitativo di droga e di attrezzature sequestrate, dimostra quanto sia importante non abbassare mai la guardia.

La nostra Polizia Locale è oggi impegnata, oltre che nei numerosi servizi ordinari, in un’attività sempre più significativa di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi, compresi quelli legati al consumo, alla produzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. La tutela del territorio e la sicurezza della Comunità lupatotina richiedono un impegno concreto, presenza, costanza e professionalità. Ed è proprio in questa direzione che vogliamo continuare a lavorare».

«L’impegno dell’Amministrazione per evitare il sorgere di fenomeni che minano la sicurezza della città è testimoniato da queste azioni di contrasto alla diffusione di stupefacenti. Attraverso la vigilanza urbana, il coordinamento con le altre forze di Polizia e l’investimento nel personale e nei mezzi, questo impegno trova espressione concreta nei risultati ottenuti, per i quali l’Amministrazione continuerà a operare», dichiara il sindaco di San Giovanni Lupatoto, Attilio Gastaldello.