San Giovanni Lupatoto, completato il nuovo parcheggio di viale Olimpia: più posti auto, verde e percorsi sicuri per pedoni e ciclisti

Conclusa la riqualificazione dell’area a servizio delle nuove piscine comunali e del Palazzetto dello Sport. Nuovi stalli drenanti, illuminazione e alberature. Il parcheggio sarà a disposizione anche dei residenti di Pozzo, soprattutto nelle ore serali.

San Giovanni Lupatoto, 10 novembre 2026

Sono terminati i lavori di riqualificazione del parcheggio di viale Olimpia, nella frazione di Pozzo. L’intervento ha permesso di ricavare nuovi posti auto, riorganizzare la viabilità interna e migliorare la sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili, completando la sistemazione degli spazi esterni al nuovo Palazzetto dello Sport e alle piscine comunali.

Il parcheggio sarà a servizio dell’intera cittadella dello sport, ma potrà essere utilizzato anche dai residenti della zona, in particolare nelle ore serali. La nuova disposizione degli stalli consente di aumentare la capacità di sosta rispetto al passato, rendendo più agevole l’accesso agli impianti e migliorando la fruibilità dell’area.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza della circolazione, con una diversa organizzazione degli spazi destinati ai veicoli e la previsione di percorsi specifici per biciclette e pedoni. La riqualificazione comprende anche il miglioramento dell’accessibilità, della segnaletica e dell’illuminazione.

Un altro elemento dell’intervento riguarda la gestione delle acque piovane. I nuovi stalli sono stati realizzati con pavimentazione drenante, che favorisce l’assorbimento dell’acqua nel terreno e contribuisce a ridurre il carico sulla rete fognaria, particolarmente sollecitata durante le precipitazioni intense anche per la presenza di condotte miste per le acque bianche e nere.

È stato inoltre incrementato il patrimonio arboreo, con nuove piantumazioni, arbusti e aiuole verdi in sostituzione degli alberi rimossi durante i lavori. Le nuove alberature contribuiranno nel tempo a creare zone d’ombra e a contenere il riscaldamento delle superfici durante i mesi estivi. A completare l’intervento, un nuovo impianto di illuminazione progettato con attenzione anche alla riduzione della dispersione luminosa.

La conclusione dei lavori si inserisce nel più ampio intervento di riqualificazione della cittadella dello sport di Pozzo, che comprende le nuove piscine comunali e il Palazzetto dello Sport. La sistemazione del parcheggio è stata programmata in coordinamento con le fasi di collaudo degli impianti natatori e con le procedure per l’affidamento della loro gestione.

«Abbiamo completato la riqualificazione del parcheggio di viale Olimpia, un’opera pensata per accompagnare la realizzazione dei nuovi impianti sportivi e migliorare i servizi a disposizione dei cittadini», dichiara il sindaco Attilio Gastaldello, con delega ai Lavori pubblici e allo Sport. «Sono stati ricavati numerosi posti auto in più rispetto al passato, che potranno essere utilizzati non soltanto da chi frequenta le piscine e il Palazzetto, ma anche dai residenti di Pozzo, soprattutto nelle ore serali. Abbiamo riorganizzato la viabilità interna, prevedendo percorsi dedicati a pedoni e biciclette, e adottato le caratteristiche che ormai da diversi anni contraddistinguono i nuovi parcheggi realizzati a San Giovanni Lupatoto: più verde, pavimentazioni drenanti e un’illuminazione attenta a limitare l’inquinamento luminoso».

«La scelta di utilizzare materiali drenanti», prosegue il sindaco, «è particolarmente utile in un territorio dove la presenza di condotte miste per le acque bianche e nere può creare difficoltà in occasione di precipitazioni particolarmente intense. Abbiamo inoltre incrementato sensibilmente le alberature rispetto a quelle che è stato necessario sostituire, con l’obiettivo di rendere quest’area più verde e vivibile».

«Con questo intervento completiamo la sistemazione degli spazi esterni della cittadella dello sport e riqualifichiamo una parte della frazione di Pozzo. Non volevamo limitarci a realizzare nuovi posti auto, ma creare un parcheggio più sicuro e accessibile, dove pedoni, ciclisti e automobilisti possano muoversi in modo ordinato. Le nuove alberature permetteranno inoltre, crescendo, di offrire maggiore ombra e contrastare il calore estivo, migliorando il comfort di chi utilizza questi spazi. È questo il risultato che abbiamo voluto ottenere: un’area funzionale agli impianti sportivi e ai residenti, con più attenzione alla sicurezza e all’ambiente», conclude Gastaldello.