Fieracavalli 2025: navette gratuite, viabilità modificata e parcheggi dedicati per agevolare l’accesso alla Fiera

Torna a Verona Fieracavalli, in programma da giovedì 6 a domenica 9 novembre, e con essa anche il consueto piano straordinario per la gestione della viabilità e del trasporto pubblico, messo in campo dal Comune e dalla Polizia Locale per garantire sicurezza e fluidità al traffico nell’area sud della città.

La Polizia Locale rinnova l’invito a utilizzare il trasporto pubblico e i bus navetta per evitare code, disagi e contribuire al buon svolgimento di una delle manifestazioni più importanti del calendario fieristico cittadino. Le linee operative seguiranno diversi percorsi con orari e frequenze pensate per coprire tutte le fasce della giornata. Da piazza Bra, la linea A raggiungerà via Scopoli con corse ogni 30 minuti dalle 8 alle 20. Un altro collegamento sarà garantito dalla linea B tra la stazione ferroviaria e viale dell’Agricoltura, attiva dalle 8.30 alle 20 con frequenza ogni 30’. Per chi parcheggia allo stadio Bentegodi, sarà disponibile la linea C il sabato dalle 8 alle 23 e la domenica fino alle 19. La linea G collegherà il parcheggio Genovesa da 1.000 posti auto a via Belgio dalle 6.30 alle 23, mentre la linea H farà da spola tra via Cagnoli (Adigeo) e la fiera dalle 8.30 alle 20, entrambe con frequenza di 30’. Tutti i servizi termineranno alle 19 di domenica 9 novembre.

I parcheggi disponibili per i visitatori includono P3, quello in viale del Lavoro (a pagamento), via Cagnoli e Genovesa (gratuiti), oltre allo stadio Bentegodi, anch’esso gratuito. Per espositori e personale accreditato saranno invece attivi i parcheggi dello Scalo Ferroviario, del multipiano in via Olanda e di Re Teodorico, tutti a pagamento.

I parcheggi per persone con disabilità si trovano nei pressi del P3, del multipiano e di Re Teodorico.

Per quanto riguarda la viabilità, la Polizia Locale invita a evitare l’area di Verona Sud, in particolare nelle fasce orarie più critiche: tra le 9 e le 11 e tra le 17 e le 19 di giovedì 6 e venerdì 7 novembre. I giorni di maggiore afflusso saranno sabato 8 e domenica 9. La presenza del cantiere filovia che riduce la carreggiata su viale delle Nazioni sarà il principale nodo da gestire e il consiglio è quello di evitare il transito da quella zona, privilegiando altri itinerari. È sconsigliato giovedì 6 e venerdì 7 attraversare la Zai tra le 9 e le 11 e tra le 17 e le 19. Sabato 8 e domenica 9 saranno le due giornate con maggior afflusso di spettatori.

Va ricordato anche il cantiere sul cavalcavia di viale Piave.

Via Scopoli sarà chiusa al traffico privato dalle 8 alle 20 e il personale della fiera chiuderà alcune strade del quartiere per tutelare i residenti.

Nel comparto tra Santa Lucia, Golosine e la ZAI, la sosta sarà libera solo per residenti e autorizzati, mentre per gli altri sarà consentita con disco orario per un massimo di un’ora, dalle 8 alle 19. La zona sarà sorvegliata da oltre 80 agenti ogni giorno, affiancati da carri attrezzi e sistemi di videosorveglianza attivi. In caso di necessità, sarà possibile dirottare il traffico verso i parcheggi del centro come Stazione, Arena e Cittadella, anche se resta raccomandato l’uso dei parcheggi di Genovesa e dello stadio.

La manifestazione aprirà ogni giorno dalle 9 alle 20, tranne la domenica quando chiuderà alle 19. Il padiglione 8 resterà aperto fino alle 23 nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato. Per i taxi, è disponibile una fermata in viale dell’Industria, con servizio Radiotaxi attivo ai numeri 045 532666 o 340 3210021 (via SMS). Tutte le informazioni aggiornate sul traffico saranno disponibili su www.veronamobile.it.