Verso la manifestazione in programma i prossimi 1-2 febbraio 2023 a Veronafiere



Fieragricola TECH, un ciclo di webinar dedicati a rinnovabili, robotica e gestione acque



Il via mercoledì 26 ottobre: “Le applicazioni fotovoltaiche per le imprese agricole italiane”



Verona, 13 ottobre 2022. Il fotovoltaico in agricoltura; l’automazione nell’alimentazione delle bovine; la robotizzazione in agricoltura come risposta alla crisi climatica, alla sostenibilità e alla competitività dell’impresa; la gestione responsabile e sostenibile dell’acqua. Sono i quattro temi individuati per i webinar dedicati al mondo agricolo e agli operatori del settore primario e che costituiscono il calendario di avvicinamento a Fieragricola TECH, evento dedicato di Fieragricola dedicato all’innovazione, alle tecnologie digitali, alla robotica e alle soluzioni informatizzate per la gestione dell’acqua e il risparmio idrico, in programma a Veronafiere i prossimi 1 e 2 febbraio.



Il primo evento in calendario sarà organizzato per mercoledì 26 ottobre (ore 17) da Fieragricola TECH in collaborazione con QualEnergia, il portale dell’energia sostenibile. Sotto la lente, in particolare, “Le applicazioni fotovoltaiche per le imprese agricole italiane”. L’agricoltura, così come le catene di approvvigionamento del settore agroalimentare, hanno fortemente risentito dei rincari dell’energia (i prezzi dell’energia elettrica in Ue, secondo le elaborazioni di Clal.it, sono aumentati del 140% di media nel periodo gennaio-ottobre 2022 rispetto alla media dei primi dieci mesi del 2021; il gas naturale ha registrato fra gennaio e ottobre 2022 valori tendenziali più alti del 353%), spingendo le aziende agricole e zootecniche a valutare investimenti nel segmento delle energie rinnovabili, in particolare del fotovoltaico, per il quale sono stati stanziati 1,5 miliardi di euro all’interno del Pnrr per l’agrisolare e 1,1 miliardi per l’agrivoltaico.



Fra i relatori del webinar del 26 ottobre, che saranno coordinati da Giulio Meneghello (caporedattore di QualEnergia), è prevista la partecipazione di Michela Demofonti del Gruppo di lavoro Agro-FV di ITALIA SOLARE, Marino Berton di Esco Agroenergetica e Nicola Colonna Task force ENEA Agrivoltaico Sostenibile, per approfondire gli aspetti legati alle esperienze dell’agrivoltaico in Italia.



Giovedì 15 dicembre, focus sulle “Nuove soluzioni per l’automazione dell’alimentazione delle bovine”. Il webinar organizzato in collaborazione con New Business Media, affronterà il tema della zootecnia di precisione, con particolare riguardo al “Precision feeding” quale soluzione per migliorare le performance produttive in stalla, ridurre gli sprechi, monitorare aspetti fondamentali del benessere animale.



Con L’Informatore Agrario invece si approfondiranno gli aspetti della robotizzazione, nuova frontiera dell’innovazione e della smart agriculture, con un webinar dedicato ai “Robot in agricoltura tra cambiamenti climatici, sostenibilità e competitività dell’impresa”, argomento che inevitabilmente si interseca con gli aspetti legati alla difficoltà di reperire manodopera nel settore agricolo.



Un altro appuntamento, dedicato al mondo agricolo (dagli imprenditori agli agronomi fino ai Consorzi di bonifica), sarà il webinar realizzato in collaborazione con New Business Media sulla “Gestione responsabile e sostenibile della risorsa idrica”. Con un’annata come quella in corso, fra le più complicate per la quasi totale assenza di precipitazioni nei momenti cruciali per la crescita delle principali colture in campo, diventa prioritario affrontare il nodo del risparmio idrico, attraverso soluzioni tecnologiche, digitali e agronomiche in grado di ridurre il fabbisogno di acqua delle diverse colture, proteggere il suolo e gestire gli strumenti per l’irrigazione attraverso modelli digitali.