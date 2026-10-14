Autonomia, Lazzarini (Lega): mai così vicini al traguardo, avanti tutta

Roma, 13 ott. 2026

“Bella giornata per i nostri veneti che sicuramente apprezzeranno il via libera oggi in consiglio dei ministri delle intese definitive tra Governo e Regioni per l’Autonomia. Un ulteriore passo in avanti che avevamo promesso a chi tanti anni fa si era già espresso, chiedendoci di lavorare in Parlamento per centrare un obiettivo per noi importantissimo. Non siamo mai stati così vicini al traguardo ma ora serve continuare ad insistere per l’approvazione dei disegni di legge in Parlamento. Orgogliosi che questa grande battaglia per i nostri cittadini stia procedendo proprio come ci auguravamo. Autonomia significa più responsabilità, più potere decisionale, maggiore trasparenza e strategia per una regione che vuole poter decidere bene, in fretta e nel migliore dei modi per i propri cittadini”.

Lo dichiara la deputata veneta della Lega Arianna Lazzarini.