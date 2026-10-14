Autonomia, Tosato (Lega): ora avanti in Parlamento, bene ok intese definitive

Venezia, 13 ott. 2026

“Con la sottoscrizione in Cdm delle intese definitive tra Governo e Regioni, manca l’ultimo step delle Camere per realizzare definitivamente l’Autonomia. Quello di oggi, è un passaggio istituzionale importante per il quale abbiamo lavorato in Parlamento e nel quale abbiamo sempre creduto, nonostante l’ostruzionismo e prese di posizione molto spesso pretestuose e senza fondamento. Ora portiamo a casa un risultato concreto per attuare, come prevede la Costituzione, la riforma amministrativa più importante degli ultimi decenni.

Il lavoro del ministro Calderoli e la determinazione del nostro governatore Alberto Stefani hanno permesso di arrivare fin qui, verso un traguardo in cui la Lega ha sempre creduto e su cui non ha mai mollato la presa, dai tempi del referendum in Veneto del 2017.

Un percorso costruito dentro le istituzioni, con serietà e gradualità, che riguarda funzioni importanti quale protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa e tutela della salute con il coordinamento della finanza pubblica, per amministrare meglio, senza chiedere privilegi, ma valorizzando le capacità dei nostri territori.

Parlare di Autonomia significa fare qualcosa di concreto per le comunità, permettendo ai cittadini maggiore vicinanza con gli amministrazioni, garantendo trasparenza, efficienza, risposte. Ora avanti con orgoglio fino alla meta”.

Così Paolo Tosato, senatore della Lega, relatore dell’intesa con la Regione del Veneto e presidente della Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale.