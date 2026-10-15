Tosi (FI): “Va chiusa, applica la Shari’a”. Boscaini (FI) Interroga il ministro Nordio: “Rischio che si crei una giurisdizione islamista”

Bruxelles-Roma, 15 ottobre ‘26

“La Camera arbitrale islamica di Padova? Va chiusa, ne va della tutela della laicità del nostro Stato. La possibilità, prevista dal nostro codice, di applicare una legge straniera per l’arbitrato in caso di dispute civili o commerciali chiaramente non significa poter applicare la Shari’a, quindi il diritto islamista”.

Lo afferma l’europarlamentare e segretario regionale del Veneto di Forza Italia, Flavio Tosi. Che spiega: “L’articolo 822 del codice di procedura civile consente in materia di arbitrato di ricorrere a una legge straniera per dispute civili o commerciali, è il caso di una controversia tra due aziende di nazionalità diversa. È illegittimo estendere quell’articolo per applicare la Shari’a”.

Tosi ricorda: “L’Italia è uno Stato laico, lo è nei suoi rapporti con la religione cattolica, che è parte della nostra cultura e tradizione, a maggior ragione non possiamo cedere di fronte a chi applica la Shari’a e dunque porta avanti la parte più retriva e fondamentalista dell’Islam. È inaccettabile sul piano giuridico, culturale ed etico”.

Sul caso la deputata di Forza Italia Paola Boscaini ha presentato un’interrogazione al Ministro della Giustizia Carlo Nordio, chiedendogli di verificare la legittimità dello statuto e del regolamento della “Camera arbitrale islamica italiana”, in modo che si evitino distorsioni dell’istituto dell’arbitrato e la possibile costituzione di giurisdizioni confessionali parallele, in contrasto con l’invalicabile limite dell’ordine pubblico e con la tutela dei diritti costituzionali della persona.

Secondo Boscaini, infatti, la presenza di un organismo che applica la Sharia (la legge islamica) è incostituzionale, perché viola il principio di uguaglianza e della parità tra uomo e donna, e non rispetta nemmeno il quadro normativo in materia di arbitrato. “Nessuna giurisdizione parallela o surrettizia può erodere la riserva di giurisdizione statale, né violare il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva davanti a un giudice terzo e imparziale”, dice Boscaini.