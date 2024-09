Il voto alla Camera sul DDL Sicurezza

Boscaini (FI) “Forza Italia coerente. Su Ius Scholae presto proposta condivisa con gli alleati. Differimento della pena per le donne detenute incinte o madri di bimbi di meno di un anno? Sì, ma necessario un osservatorio che vigili contro le gravidanze strumentali delle bande criminali”

Roma 12 settembre.

“Nessun arretramento di Forza Italia né su Ius Scholae né sulle donne detenute incinte o madri di bimbi sotto l’anno di età. Piuttosto la volontà di trovare proposte equilibrate e condivise con gli alleati di centrodestra e lasciar cadere nel vuoto le provocazioni estemporanee della sinistra”.

Paola Boscaini, deputata di Forza Italia, spiega cosa è accaduto ieri alla Camera durante il voto al ddl Sicurezza, quando Forza Italia ha bocciato l’emendamento di Azione per la modifica della legge sulla cittadinanza e ritirato l’emendamento che chiedeva di reintrodurre il differimento della pena per le donne detenute incinte o madri di bimbi con età inferiore a un anno.

Sulla Ius Scholae, dice Boscaini, “noi a breve presenteremo una nostra proposta più profonda e argomentata, ci stiamo lavorando in un percorso di condivisione anche con Fdi e Lega. L’emendamento di Azione era clamorosamente provocatorio perché nella sostanza voleva istituire lo Ius Soli, a cui noi siamo fermamente contrari; mentre è giusto prevedere una nuova legge che conceda il diritto alla cittadinanza italiana dopo dieci anni di ciclo scolastico e la conoscenza approfondita della nostra lingua e della nostra cultura. La linea di Forza Italia era ed è questa: il tema della cittadinanza è serio, non lo si può derubricare o banalizzare per scopi propagandistici come cerca di fare il centrosinistra. Loro vogliono spaccare il Paese con proposte superficiali ed estemporanee, noi lavoriamo nell’interesse degli italiani e dei futuri nuovi italiani meritevoli, in un percorso virtuoso di integrazione”.

Sul ritiro da parte di Forza Italia dell’emendamento sul differimento della pena per le detenute incinte o madri di bimbi di meno di un anno, Boscaini spiega che si è trovato un accordo interno alla maggioranza per rafforzare i meccanismi di vigilanza sui singoli casi in modo da decidere di volta in volta quale soluzione adottare: “Forza Italia – dice Boscaini – non accarezza né velleità securitarie né logiche buoniste, cerchiamo un punto di equilibrio. Sia chiaro, in linea di principio siamo per il differimento della pena in questi casi, tuttavia vanno evitate anche situazioni come quella recente della donna rom di origine croata che ha compiuto 148 reati e ha scontato pochissimi giorni di carcere perché sempre incinta. Sappiamo che ci sono bande criminali che mandano avanti le donne a compiere reati utilizzando contro di loro il metodo della gravidanza strumentale. Questo è sfruttamento della donna. Pertanto, il punto di caduta giusto è la creazione di osservatori che di caso in caso esaminino se ci sono i requisiti per il differimento della pena, o per la carcerazione”.

Sempre in tema di ddl Sicurezza Boscaini ritiene positiva l’approvazione dell’emendamento forzista che porta da 10 a 30 giorni il termine per impugnare le misure di prevenzione applicate dal Tribunale. “Una buona norma sia per gli avvocati difensori che per i Pm perché in dieci giorni era quasi impossibile redigere un atto di appello con tutti i crismi ed era alto il rischio di inammissibilità dei ricorsi”.