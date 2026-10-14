Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    mercoledì 14 Ottobre
    Demo

    On. Caretta (FdI), Schlein e Conte arrossiscono davanti a stupefacente programma AVS

    Politica Montecitorio 1 Min Read

    “Indottrinamento tramite lezioni di resistenza obbligatorie per gli studenti, abolizione dei voli Roma-Milano, canne libere, più tasse per tutti, immigrazione incontrollata e reddito universale, qualsiasi cosa voglia dire. Non è uno scherzo, è il programma di AVS. Quando pensi che la sinistra abbia già dato il peggio di sé, è quello il momento in cui riesce sempre a stupire con proposte politiche che si spingono ancora oltre il confine del ridicolo. Davanti a cotanta sapienza e visione prospettica, Schlein e Conte invece di accapigliarsi per chi dovrà indicare la via di un futuro radioso per l’Italia dopo le prossime elezioni che già sentono vittoriose, si arrendano al verbo di AVS e diano ai due leader maximi italiani Fratoianni e Bonelli la meritata guida del campo largo. Intanto il centrodestra, al fianco di Giorgia Meloni, continua a lavorare per costruire un’Italia in cui si rispettano leggi e confini, senza droga, con meno tasse e più lavoro, in pratica l’incubo della sinistra fatto realtà”.

    Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    Testata Indipendente

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy