On. Caretta (FdI), Schlein e Conte arrossiscono davanti a stupefacente programma AVS

“Indottrinamento tramite lezioni di resistenza obbligatorie per gli studenti, abolizione dei voli Roma-Milano, canne libere, più tasse per tutti, immigrazione incontrollata e reddito universale, qualsiasi cosa voglia dire. Non è uno scherzo, è il programma di AVS. Quando pensi che la sinistra abbia già dato il peggio di sé, è quello il momento in cui riesce sempre a stupire con proposte politiche che si spingono ancora oltre il confine del ridicolo. Davanti a cotanta sapienza e visione prospettica, Schlein e Conte invece di accapigliarsi per chi dovrà indicare la via di un futuro radioso per l’Italia dopo le prossime elezioni che già sentono vittoriose, si arrendano al verbo di AVS e diano ai due leader maximi italiani Fratoianni e Bonelli la meritata guida del campo largo. Intanto il centrodestra, al fianco di Giorgia Meloni, continua a lavorare per costruire un’Italia in cui si rispettano leggi e confini, senza droga, con meno tasse e più lavoro, in pratica l’incubo della sinistra fatto realtà”.

Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio.