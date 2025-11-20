Quarant’anni dal primo trapianto di cuore in Italia, il Presidente Fontana ricorda alla Camera il Professor Gallucci. Convegno con il primario Gerosa

Roma, 20 nov

“Sono trascorsi 40 anni dal primo trapianto di cuore in Italia, eseguito a Padova dal professor Vincenzo Gallucci la notte tra il 13 e il 14 dicembre 1985”. “Le ricerche scientifiche condotte finora nel campo della cardiologia e della cardiochirurgia hanno permesso di conseguire risultati straordinari”. Lo ha ricordato, oggi alla Camera dei deputati, il Presidente Lorenzo Fontana, introducendo il convegno “Scompenso cardiaco terminale: dal cuore umano allo xenotrapianto”, nato da un confronto col professor Gino Gerosa, che pochi giorni fa, proprio alla vigilia del 40ennale dello storico intervento di Padova, ha effettuato il primo trapianto di cuore da donatore a cuore fermo prelevando l’organo in Svizzera e mantenendolo per la prima volta in Europa per oltre dieci ore.

“Negli anni – ha sottolineato Fontana – sono state individuate soluzioni sempre più innovative, capaci di migliorare in modo significativo la qualità e l’aspettativa di vita di tanti pazienti.

In Italia questa condizione colpisce circa un milione di persone e comporta ricoveri ospedalieri frequenti, in particolare nelle fasce d’età più avanzate.

Il suo trattamento rappresenta una delle sfide più complesse per i sistemi sanitari”.

Il Presidente della Camera, nel suo intervento, ha richiamato alcune delle questioni che oggi si pongono all’attenzione della ricerca: la progressiva riduzione della disponibilità e della qualità degli organi donati, la realizzazione di cuori artificiali totali, gli studi nel campo dello xenotrapianto, gli interrogativi etici e giuridici che nascono, sottolineando il valore di un approccio interdisciplinare.

“Il rapido avanzamento delle tecniche mediche richiede un dialogo costante tra medici, giuristi e religiosi – ha detto Fontana – per fare in modo che la cura della persona rimanga il fulcro di ogni decisione diagnostica e terapeutica”